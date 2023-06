Giornata di test – Ferrari al comando al termine della prima sessione

Questa volta, la 24 Ore di Le Mans 2023 è davvero lanciata in pista.

Questa domenica mattina ha visto l’inizio della giornata di test con una prima sessione di tre ore. E se è stata la Peugeot 9X8 n. 93 e poi la Cadillac VR Series n. 3 – Cadillac Racing ha monopolizzato per qualche tempo gli avamposti, è stata la Ferrari 499P n. miglior tempo sul giro.

Foucault ha aspettato fino a mezzogiorno per portare la sua Hyper in vetta alla classifica con 3’30″686. Gustavo Menezes (#94 Peugeot 9X8) ha approfittato degli ultimi istanti per riportare la supercar francese al secondo posto a 3’31″346 Hertz Jota Team, con la Porsche 963 n. 38 di Yifei Ye – Antonio Félix da Costa – Will Stevens ha completato i primi tre in 3’31” 477. Sebastien Bourdais – Ranger van der Zande – Scott Dixon (N. 3 Cadillac) Miglior Il rappresentante del clan americano è arrivato sesto, conquistando la prima Porsche The Penske Motorsport, il n. 6 di Vanthoor – Estre – Lotterer è arrivato nono, davanti al primo Glickenhaus n. 708 di Dumas – Pla – Briscoe.

Miglior giro del clan Toyota, Mike Conway (Toyota GR010 n° 7) ha provocato la seconda bandiera rossa al termine della sessione, arrivando poco prima di Tertre Rouge. Il britannico sta bene, ma l’auto giapponese subirà serie riparazioni.

La prima neutralizzazione con bandiera rossa ha visto la Peugeot n. 93 di Virgin-Jensen-di Resta sul rettilineo Mulsanne all’inizio della sessione.

In LMP2, Oreca 07 n°47 – COOL Racing dove troveremo Simon Pagenaud Vladislav Lomko e Reshad de Gerus a prendere il meglio in 3’36″409. Paul Loup Chatin – Laurents Hörr – Paul Lafargue seguito da Oreca 07 n°48 – IDEC Sport A 3’37″427 davanti all’Oreca 07 n. 31 – Team WRT di Ferdinand Habsburg – Sean Gilael – Robin Frijns.

La Ferrari ha dominato la GTE Am, con la #66488 GTE – JMW Motorsport (3’56″623) e la #21488 GTE – AF Corse

Puoi trovare tutti i momenti salienti di questa prima sessione nella nostra trascrizione completa dal vivo.

La seconda sessione della giornata avrà inizio alle 15:30.

