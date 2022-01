Robot umanoidi incredibili e inquietanti alla fiera tecnologica di Las Vegas

Las Vegas (Stati Uniti) (AFP)

Una bambola robot a misura di bambino si contorce e urla di fronte a un pubblico sbalordito alla grande fiera tecnologica di Las Vegas mercoledì, dove il confine tra carino e un po’ fastidioso può sembrare un po’ sottile a volte.

“Gli occhi sono davvero spaventosi”, ha detto Marcelo Homeriz, un modello peruviano caduto nei corridoi della parata di Pedia-Roid (Pediatric Contraction and Robotics), un robot destinato alla formazione medica.

Poco distante, un robot umanoide di nome Amika riceve un’accoglienza meno terrificante dagli spettatori curiosi che lo notano mentre discute mentre mostra una gamma sorprendente di movimenti simili a quelli umani.

“Abbiamo progettato l’Amica per essere il più vicino possibile a un essere umano nei suoi movimenti”, ha detto ad AFP Morgan Rowe di Engineered Arts con sede nel Regno Unito.

Il signor Rowe è in piedi accanto al robot, la cui faccia grigia si muove e sbatte le palpebre mentre il suo amico umano parla.

“Gli esseri umani sono molto complessi, quindi creare un robot proprio come un umano è quasi impossibile”, aggiunge.

“Ma se lo facessimo, non avresti paura di lui, perché penseresti che fosse un umano.”

Prima di raggiungere questo livello di realismo, ci sono aspetti della sua creazione che rivelano che non è un essere vivente, e invece lascia il posto a un concetto chiamato “Valle dello Straniero”.

“Non si muove come un essere umano, non si esprime, non mostra i suoi sentimenti, non parla come un essere umano. È la Valle dello Straniero, è la parte spaventosa”, spiega Morgan Rowe.

Per il Pedia-Roid, l’aspetto spaventoso è volontario, conferma Yusuke Ishii della compagnia giapponese tmsuk che ha mostrato la bambola.

“Vogliamo creare uno scenario realistico, motivo per cui abbiamo aggiunto alcuni suoni spaventosi, per farla agire come una bambina”, afferma.

Secondo la brochure dell’azienda, il robot può “simulare realisticamente i movimenti contorti di un bambino che non vuole ricevere cure”.