Il rischio incendio Mercedes costringe al richiamo di centinaia di migliaia di auto: ecco i modelli coinvolti!

Le auto interessate sono i modelli GLE/GLS, Classe C, Classe E, Classe G, Classe S, GLC e CLS. La società ha affermato che qualsiasi perdita nei motori diesel potrebbe causare un incendio.

Secondo Handelsblatt e Bild, saranno interessati circa 800.000 veicoli, ma l’azienda non ha voluto confermare questa cifra.

Il portavoce belga del marchio, Sebastian van den Mortel, conferma il difetto tecnico, ma fa notare che l’incendio si verificherà solo in casi estremi. “Quindi non c’è motivo di farsi prendere dal panico”, osserva, non sapendo che le auto erano in fiamme.

Mercedes afferma che il richiamo è già stato attivato a novembre, ma le riparazioni potranno iniziare solo a metà o alla fine di quel mese perché le parti dovranno aspettare. Nel frattempo, si invitano i proprietari di queste auto ad usarle il meno possibile e con la massima cautela.

“Tutti i proprietari belgi riceveranno una lettera che informa se la loro auto è stata interessata da questo guasto. Quindi riceveranno un invito a fissare un appuntamento per riparare il guasto. Nel frattempo, devono essere vigili. Se il cruscotto indica quel liquido di raffreddamento è caduto, è meglio contattare immediatamente il garage”, ha detto il signor Van den Mortel.