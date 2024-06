RN intende privatizzare la radiodiffusione pubblica, conferma Jordan Bardella

Questa privatizzazione, già attuata da Marine Le Pen nel 2022, mirava a realizzare risparmi e ha sostenuto il capo del Fronte Nazionale nel gruppo France 3.

La scena audiovisiva francese è all’alba di una grande esplosione? Se la riforma che prometteva di unire vari enti di servizio pubblico per creare una “BBC alla francese” è andata perduta con lo scioglimento dell’associazione, il progetto di privatizzare France Television e Radio France resta un tema caldo.

Lo ha confermato domenica Giordano Bardella, capo del Partito Raduno Nazionale. Se il suo partito andasse al potere dopo le elezioni legislative, metterebbe in atto la promessa fatta da Marine Le Pen durante la sua campagna elettorale del 2022. “ La nostra ambizione per le elezioni presidenziali rimane: privatizzare eventualmente la radiodiffusione pubblica per risparmiare denaro », Jordan Bardella ha annunciato France 3. Questa misura mira a risanare le finanze pubbliche e dovrebbe fruttare circa 3 miliardi di euro, stima RN. Se Jordan Bardella spiegasse, “ certamente »che si tratta della vendita di canali e radio pubbliche “ Non fatto il 24 ore »La prospettiva della privatizzazione preoccupa già i mercati finanziari.

Questa ipotesi è stata valutata la settimana scorsa dagli analisti di Oddo BHF “ Troppo negativo per gli attori privati ». Secondo loro, TF1, M6 e NRJ Group avranno un problema “ Aumento della concorrenza nel mercato pubblicitario e incapacità di accogliere l’arrivo di uno o più nuovi attori ». La privatizzazione porterà a “ Un forte calo del volume degli scambi e quindi dei margini degli attori esistenti nel settore privato ». Di conseguenza, da lunedì 10 giugno, TF1 è crollato del 17%, M6 è crollato del 12,5% e NRJ Group ha perso quasi il 4%.