Roberto Martinez coccola Castagne e Hazard dopo aver sconfitto l’Estonia

Missione compiuta per Roberto Martinez. L’allenatore spagnolo ha poi qualificato i Red Devils per un terzo torneo importante sotto la sua guida Sabato sera il Belgio ha battuto l’Estonia. È chiaro che l’allenatore della nazionale era soddisfatto di questo risultato”.tutt’altro che facile. Anche le prestazioni di alcuni giocatori al microfono di Pierre Depres sono rallentate.

“Mi è piaciuto molto il servizio“Rischio dell’Eden”. Era molto intelligente nelle sue posizioni. Si è distinto molto bene dal punto di vista tecnico, la sua prestazione è stata di altissimo livello. Certo, ha bisogno del ritmo della partita, ma per 60 minuti abbiamo visto davvero Hazard che può fare la differenza in campo.Martinez ha detto a fine partita del suo capitano.

timothy castagna Si è congratulato anche con Martinez che lo ha rimesso in difesa a 3. “Timothy si è adattato bene in una situazione diversa. È stato un ottimo esercizio per lui con l’Estonia che preme molto forte. Si è difeso con l’energia che conosciamo. Penso che sia stata un’ottima prestazione in una posizione diversa”.

Martedì questi due giocatori di base XI verranno riconfermati contro il Galles? Niente di meno sicuro. Martinez è rimasto in gran parte un enigma anche se ha accennato a un cambiamento. “Tutti i giocatori in buona forma rimarranno in questo gioco. Lo analizzeremo individualmente. Cambierò 11 giocatori? controt è una partita di qualificazione. Abbiamo concatenato 27 e guadagnato 25 facendo due azioni. Ogni partita è importante. Detto questo, dobbiamo condividere i minuti tra i giocatori. Dobbiamo vedere altre associazioni sul campo”.