Real Madrid: Toni Kroos si ritirerà dopo Euro 2024

Toni Kroos ha deciso di portare tutti nella direzione sbagliata. L’ultima volta. Mentre sembrava in vista un prolungamento del contratto con il Real Madrid, il centrocampista ha finalmente deciso di rescindere il contratto e di appendere le scarpe al chiodo. decisamente. Una volta finiti Euro 2024, il nazionale tedesco si ritirerà. “ Il Real Madrid desidera esprimere la sua gratitudine e il suo affetto a Toni Kroos, un giocatore che è già entrato a far parte della storia del Real Madrid e una delle grandi leggende del nostro club e del calcio mondiale. “, si riferisce in particolare al comunicato stampa Merengue.

“Toni Kroos è arrivato al nostro club nel 2014 ed è stato un giocatore chiave in una delle epoche di maggior successo nei 122 anni di storia del Real Madrid. Nelle 10 stagioni trascorse a difendere la nostra maglia e il nostro stemma, ha vinto finora 22 titoli in 463 presenze: quattro Coppe dei Campioni, cinque Coppe del Mondo per club, quattro Supercoppe europee, quattro Scudetti, una Copa del Rey e quattro Supercoppe spagnole. . (…) Rimarrà per sempre nel cuore di tutti i madridisti per la sua eccellenza nel calcio e per essere un giocatore che ha dato tutto per questa maglia e che rappresenta perfettamente i valori del Real Madrid.“, continuò il merengue.