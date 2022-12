Risultati WWE SmackDown per il 30 dicembre 2022

WWE SmackDown Tampa, Florida

I commentatori sono Michael Cole e Wade Barrett.

– Stasera è WWE SmackDown, lo show blu prende il via con i commentatori che ci salutano e ricordano l’evento principale della serata: John Cena e Kevin Owens contro Roman Reigns e Sami Zayn. Le luci si spengono e poi entra Bray Wyatt. Si presenta e afferma che la scorsa settimana ha fatto qualcosa di cui si pente. Vorrebbe scusarsi per aver attaccato questo fotografo. Viene interrotto dalla musica di LA Knight e il lottatore arriva sul palco con un microfono e schernisce Bray Wyatt.

Una volta sul ring, L.A. Knight dice che la Royal Rumble si sta avvicinando rapidamente e sarà la sua prima Rumble, quindi vuole che sia uno spettacolo speciale. Lo farà affrontando Bray Wyatt. Quest’ultimo risponde che forse è ora di ricordare a tutti quanto può essere crudele quando vuole. Approva! Vediamo Uncle Howdy sullo schermo gigante e poi arriva sul ring. Lo zio Hoody affronta Bray Wyatt… poi al suo fianco… prima di dargli la sorella Abigail!

Dietro le quinte, Sami Zayn va di porta in porta. Paul Heyman esce e Sami Zayn dice che vuole parlare di strategia con Roman Reigns. Heyman gli dice che le parole che Zayn ha detto la scorsa settimana sono state dette con l’emozione che Roman Reigns ha sempre visto in lui, capo tribale Molto orgoglioso di se stesso. Quindi Paul Heyman ha invitato Sami Zayn ad andare a vedere Roman Reigns.

Partita singolare

Sheamus (con Butch e Ridge Holland) contro Solo Sekua (con gli Usos)

Alla fine del match Solo Sikoa ha eseguito un Samoan Spike su Sheamus seguito da una presa per la vittoria.

Solo Sekua



– Dopo il match, gli Usos e Solo Sikoa continuano ad attaccare Sheamus… ma arriva il musical di Drew McIntyre che sale sul ring! Riesce a rimuovere gli Usos e Solo Sikoa dal ring e poi rimane sul ring con i Brawling Brutes.

SmackDown Women’s Championship – Partita singola

Ronda Rousey (c) contro Raquel Rodriguez

Alla fine del match, Ronda Rousey le afferra il braccio dall’angolo ma Raquel Rodriguez va a terra con Rousey sopra di lei…e poi si sottomette!

Vincitore: Ronda Rousey – Champion Still



– dopo la partita, Charlotte Flair Musical (NUOVO) mentre affronta Ronda Rousey e Chyna Baszler ! Charlotte Flair annuncia di essere qui per sfidare il campione… subito! Ronda Rousey accetta.

SmackDown Women’s Championship – Partita singola

Ronda Rousey (c) contro Charlotte Flair



La campana suona e poi Charlotte Flair fa un grande lavoro di scarpa su Ronda Rousey seguito dalla caduta… ma il campione si rialza. Flair rimuove Shayna Baszler dall’apron e poi vuole proseguire con Spear su Ronda Rousey ma viene contrastato da Rousey che vuole fare un Arm Bar ma Charlotte Flair ne approfitta per rotolare e vincere!

Vincitore: Charlotte Flair – Nuova Campionessa



– Dopo il match, Charlotte Flair festeggerà tra la folla e poi sul palco mentre le balene esplodono!

– Nel backstage, Bloodline si è riunito per parlare della partita di stasera. Sami Zayn chiede se Roman Reigns ha problemi con i fan dietro di lui capo tribale Lui risponde che non ha problemi con questo e nota che Zayn ha parlato con grande convinzione durante l’episodio finale di SmackDown.

Il filmato dell’arresto di Dominic Mysterio è stato mostrato lo scorso fine settimana.

Nel backstage, diversi lottatori tra cui Top Dolla e Ricochet che finiscono per litigare vengono raccolti ma vengono trattenuti da altri lottatori.

La WWE conferma che avremo un Bitch Black match tra Bray Wyatt e LA Knight alla Royal Rumble.

Entrò nell’Imperium e poi ci mostrò un video dell’anno di Gunther. Il Campione Intercontinentale stava per parlare ma la musica di Braun Strowman lo interruppe! Il lottatore arriva sul ring e dice che non l’abbiamo visto nel video perché Gunther non l’ha colpito. L’Impero sta inseguendo Braun Strowman! Ricochet alla fine arriva con una sedia e spaventa l’Imperium.

– Due settimane dopo SmackDown: Gunther difenderà il titolo intercontinentale contro Braun Strowman. La prossima settimana: Drew McIntyre si unirà a Sheamus per affrontare gli Usos per i titoli di coppia / Affronterà Ricochet Top Dolla Il vincitore avanzerà alla Royal Rumble.

partita di coppia

John Cena e Kevin Owens contro Roman Reigns e Sami Zayn (accompagnati da Solo Sekoa, The Usos e Paul Heyman)



Alla fine della partita, Kevin Owens ha taggato John Cena, che è entrato sul ring per la prima volta nella partita. Colpisce Sami Zayn e poi vuole colpirlo con le cinque nocche, ma Roman Reigns entra sul ring e prova a dare un pugno a Superman su Cena, che risponde e lo colpisce accanto a Sami Zayn. John Cena fa il tag e poi Kevin Owens fa un doppio Five Knuckle Shuffle sui loro avversari. Roman Reigns si alza e John Cena gli dà un AA per farlo uscire dal ring. Kevin Owens mantiene il suo successo da star su Sami Zayn, seguito dalla caduta per la vittoria.

Vincitori: John Cena e Kevin Owens



– Lo spettacolo termina con John Cena e Kevin Owens che festeggiano.

