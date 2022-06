La sua reazione inaspettata fa storie (video).

La padrona di casa di questo caffè australiano non ha riconosciuto la stella.

Questa è una storia di cui stai parlando seriamente. Katy Perry, desiderosa di andare in un caffè australiano, non è riuscita a sistemarsi con sua figlia perché non c’erano più posti disponibili.

Quando arriva una star, si potrebbe pensare che i ristoratori siano riusciti a creare un piccolo locale… Solo che qui la padrona di casa alla reception non ha riconosciuto la cantante e quindi ha rifiutato il suo ingresso.

In quel momento, Katy Perry era completamente scontenta, prima di decidere di dare ottimi consigli alla padrona di casa, per via del suo trattamento da “persona normale”.

Questa storia sta attualmente facendo il giro del mondo perché l’host in questione ha pubblicato un video su TikTok. “Quando sei la prima persona stupida e sconsiderata che dice a Katy Perry che deve aspettare un tavolo”, ha detto. Da allora il video è stato rimosso dal social network.

Per dirti quanto fa parlare le persone, l’ospite di uno spettacolo australiano è stato invitato a raccontare loro cosa è successo!