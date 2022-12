Marc Lavoine svela perché vive oggi con suo figlio di 36 anni

persone e re

Il cantante voleva sostenere suo figlio nei momenti difficili.

Marc Lavoine è solitamente molto discreto riguardo alla sua vita privata. Tuttavia, il cantante ha rivelato alcuni segreti in una recente intervista sul suo podcast “La Leçon”. Ha rivelato che ora vive con suo figlio di 36 anni, Simon, in un appartamento a Parigi. Il motivo di questo coinquilino? Il cantante non ha voluto lasciare solo suo figlio dopo la morte della madre, Denise Pascal, morta di cancro nel 2017.

Leggi anche> Marc Lavoine: “Invecchiare non mi spaventa”

Simon, che viveva da solo negli Stati Uniti, è stato così colpito dalla morte della madre che Marc Lavoine si è preoccupato di chi voleva essere lì per lui a tutti i costi. Poi gli fu offerto di venire a vivere con lui a Parigi. “Ero tipo, ‘Va bene per te, torna indietro.'” “Non potevo riportarlo indietro e allora gli ho detto: ‘Dai, va bene per me’. Ho cambiato solo una parola nella mia frase, e questo ha cambiato tutto. È tornato e oggi vivo con lui a Parigi .”ha detto Marc Lavoine.

Durante questa intervista, il cantante ha anche raccontato il suo incontro con la madre di Semaan, con la quale è rimasto per circa dieci anni. Quindi, ha sviluppato una forte cotta per Denis Pascal dopo averla incrociata negli anni ’70. “Mi manca questa cosa e anche alla giovane donna manca, ma mi sono ricordato in quale agenzia era. Era una modella e mi ha scioccato.” Marc Lavoine ha poi dato il suo numero di telefono all’agenzia di Denis Pascal per invitarlo a uscire. “Mi sono perso il casting, ma ho superato parte della mia vita.”ha finito.