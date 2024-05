Candice (Star Academy): Conosciamo il nome del suo primo singolo… ed è promettente

Mentre sette studenti sono attualmente in tournée, Candace è anche in studio a registrare il suo primo singolo.

Pierre Garnier, il più grande vincitore di Star Academy 11, è attualmente in tournée in Francia e Belgio. Al suo fianco: Axel, Julian, Helena, Candice, Lenny e Gabriel. Un grande regalo per chi era sconosciuto solo pochi mesi fa. Anche se i ritmi sono frenetici e le date si susseguono, Gli ex accademici portano avanti parallelamente i loro progetti personali E pensare oltre “Star Ac”. COSÌ, Candice Vernet pubblicherà presto il suo singolo di debutto, e basta, ne conosciamo il titolo!

Fatto misterioso: È stato il cantante Taek a pubblicare un video della giovane ventenne sul suo account Instagram. Il 7 maggio lo abbiamo visto in studio di registrazione. In questo breve brano, l’ex studente canticchia alcune note durante un clip audio in presenza di un cantante marsigliese. Potrebbe esserci un duo all’orizzonte? Una cosa è certa, Il titolo sarà intitolato Fiori appassiti Verrà rilasciato presto. La data non è stata rivelata in questa fase.

Anche altri studenti della Star Academy andranno da soli

Candice non è stata l’unica ad unirsi alla traccia in studio. Infatti, altre date sono attese con impazienza dai fan di “Star Academy”. Il 17 maggio Clara pubblicherà anche il suo singolo di debutto intitolato Quasi. La data che ha scatenato l’ira dei suoi fan contro…un altro studente, non ultimo Pierre Garnier. Criticano l’ex studente perché ha pubblicato la sua canzone lo stesso giorno del 22enne. Nel tentativo di appianare le cose, Clara ha parlato durante una trasmissione in diretta su TikTok. ” C’è spazio per tutti! Sì, Pierrot pubblica il suo singolo lo stesso giorno del mio, ma non importa. Ascolterai entrambi i progetti! » annunciò.

Infatti, il 17 maggio. Presenterà Pierre Garnier Sappiamo Dopo un quadrato Quelli che eravamo. È un disco che è stato certificato disco di platino poche settimane dopo la sua uscita. Il suo primo album dovrebbe uscire il 7 giugno.