tesoro? Bocciato dal più famoso concorso di cucina!

innamorato, Mimì Mathi completa. Da 17 anni è sposata con Benoist Gérard. Nei media, ama indulgere nella loro relazione. Il duo si è incontrato nel 2003 quando si esibiva sul palco. Questo impareggiabile spettatore attirò la sua attenzione. “Ci sono persone che senti di conoscere da sempre, quando le incontri per la prima volta. Lì, era più forte. È come se quella persona mi abitasse davvero.”L’attrice ha rivelato Partita di Parigi.

È chiaro che i piccioncini si amano come il primo giorno. il segreto ? Ogni domenica si tenevano rituali di seduzione a cui si divertiva a spiegare Giornale della domenica : “È il giorno senza sveglia: usciamo con mio marito, facciamo colazione a letto e altro se vogliamo”. Se Mimie Mathy prospera nell’arte del 7ᵉ, il suo uomo è stato trasformato nella viticoltura. “Condividiamo due mondi apparentemente separati, ma a differenza delle coppie di attori che si lasciano quando uno si comporta meno bene dell’altro, penso che questa differenza alimenti la coppia”. ha spiegato l’attrice ai nostri colleghi. E non è tutto!

Non abbastanza per andare in finale

Il suo uomo ha anche un altro talento: la gastronomia per lui non ha segreti. Sul web, Benoist Gérard fa spesso sbavare i netizen con le sue meravigliose ricette. Venerdì 30 dicembre 2022, il principale interessato ha trasmesso i risultati della sua precedente partecipazione al concorso del Ministero delle Finanze (uno dei migliori lavoratori in Francia, ndr).

Se poteva vantarsi di aver preso buoni voti all’esame, non era abbastanza… “Quando trovo la mail della mia partecipazione alla sessione del Ministero delle Finanze 2005/2007”, Benoist Gérard ha commentato tramite la sua storia su Instagram. “Il mio voto finale, non è sufficiente per andare in finale!”. Anche se con suo disappunto, quest’ultimo in seguito ci riuscì miglioramento in cucina ! Grande vendetta…

Notevole

Vediamo anche: Mimi Mathi: la sorpresa che l’ha infastidita per sempre!