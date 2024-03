Risultati WWE SmackDown del 29 marzo 2024

WWE SmackDown Uncasville, Connecticut

I commentatori sono Corey Graves e Wade Barrett.

– Stasera SmackDown, lo spettacolo blu inizia con il benvenuto dei commentatori. Vediamo cosa è successo tra Cody Rhodes e The Rock on Raw. Poi entra Randy Orton per il primo match della serata.

Partita a squadre

Randy Orton e Kevin Owens contro Pretty Deadly (Elton Prince e Kate Wilson)

Alla fine del match, Kit Wilson attacca Randy Orton a bordo ring. Con l'arbitro voltato le spalle, Logan Paul entra sul ring e colpisce Kevin Owens con un tirapugni e poi va a nascondersi sotto il ring. Elton Prince schiena Owens per la vittoria.

Gagnant: Molto mortale



– Dopo il match, Randy Orton vede un replay dell'attacco di Logan Paul e va ad afferrare Logan Paul sotto il ring! È scoppiata una rissa, ma Pretty Deadly ha attaccato Randy Orton… Kevin Owens è riuscito a mettere a segno una mossa straordinaria su Elton Price e poi Randy Orton ha eseguito un RKO su Kate Wilson!

Randy Orton vede Logan Paul a bordo ring e lo insegue nel parcheggio! Logan Paul finisce per scappare in macchina.

– È stato trasmesso un video della competizione tra Bayley e Io Sky… ma il campione è stato attaccato da Bayley al termine delle riprese dell'intervista!

– Nick Aldis è sul ring e ci presenta Jade Cargill. Il wrestler è intervenuto e ha firmato un contratto a SmackDown. Ci ha detto che era ora. Il roster femminile della WWE è il migliore al mondo ma non ha Jade Cargill. Non esiste una superstar che vedremo solo una volta nella nostra vita. La “tempesta” è arrivata!

– Dietro le quinte, Kayla Braxton lavora con Damage CTRL. Dakota Kai afferma che Jade Cargill non ha ancora fatto altro oltre ad essere lì. La parte migliore di SmackDown sarà quando batterà Bianca Belair. Non sarebbe dovuta venire mentre davano la caccia a Naomi, se ne sarebbe pentita.

– Nel backstage, Nick Aldis incontra Isla Dawn, che gli parla del suo ingresso, ma Alba Fire la respinge. Questa volta Aldis incontra AJ Styles che gli chiede se è sicuro che LA Knight non sia qui stasera. Aldis risponde che le ha chiesto di non venire.

– Dietro le quinte, troviamo Bobby Lashley che motiva la squadra degli Street Profits per la prossima partita.

Partita a squadre

Qualificazione del ladder match di WrestleMania 40

Austin Theory e Grayson Waller contro Street Profits (Angelo Dawkins e Montez Ford)

Alla fine della partita vediamo sul grande schermo Bobby Lashley e B-Fab. Accanto a loro ci sono Karrion Kross e Scarlett che se ne vanno. Sul ring, Montez Ford stava guardando lo schermo gigante e ha seguito un calcio di rana che Austin Theory ha bloccato seguito da un roll up per la vittoria.

Vincitori: Austin Theory e Grayson Waller



-Dopo il match, gli Authors of Pain attaccarono gli Street Profits sul ring. Bobby Lashley arriva per attaccare Ultimate Reign, che riesce ad abbatterlo.

– È stato trasmesso un video sulla rivalità tra Rey Mysterio e Santos Escobar.

– Entra La Legado Del Fantasma e Santos Escobar ci ricorda di aver messo in panchina Rey Mysterio per mesi e di averlo battuto su questo ring la settimana scorsa. Escobar porta Dominik Mysterio.

Santos Escobar ringrazia Dominik Mysterio e dice che aveva ragione. Dominik Mysterio prova a parlare di suo padre, ma la folla lo fischia. I successi musicali di Rey Mysterio e LWO affrontano Legado Del Fantasma e Dominik Mysterio.

Rey Mysterio dice a Dominik Mysterio che pensava di aver finito con lui, ma Santos Escobar lo ha riportato indietro. Ha davanti a sé i due uomini che odia di più. Rey Mysterio sfida Santos Escobar e Dominik Mysterio in un tag team match a WrestleMania 40 ! Dominik Mysterio chiede quale idiota dell'LWO si unirebbe a Rey Mysterio? Quest'ultimo risponde che è l'ultimo membro dei LWO… Il drago è mio !

Il drago mi raggiunge. La Legado Del Fantasma finisce per andarsene, ma Elektra Lopez si avvicina a Zelina Vega, che le dà uno schiaffo! È scoppiata una rissa tra i due clan. La Legado del Fantasma è stata cacciata dal ring

– Nel backstage, Bianca Belair e Naomi sono insieme e si dicono che si sostengono a vicenda contro il Damage CTRL.

– Nel backstage, Doomsday non capisce perché Dominik Mysterio non li abbia avvisati del match di WrestleMania. Dominik Mysterio arriva e dice che vuole renderli orgogliosi, ma ora deve andare dal dottore. JD McDonagh lo porta a vedere un dottore.

Partita a squadre

Qualificazione del ladder match di WrestleMania 40

New Catch Republic (Pete Dunne e Tyler Bate) contro Legacy of the Ghost (Berto e Angel)

Alla fine del match, Pete Dunne rompe la presa di Angel su Tyler Bate e poi contrasta la presa di Berto. Angel sorprende Pete Dunne ma viene contrastato da Tyler Bate che fa il tag. New Catch Republic si connette con il Double Tiger Driver su Angel per la vittoria schietta.

Ganantes: la nuova repubblica della pesca



– Vediamo cosa è successo tra The Rock e Cody Rhodes a Raw.

– Dietro le quinte, troviamo Paul Heyman che rivela che ciò che The Rock ha fatto a Raw è stato su richiesta di Roman Reigns. Jimmy Uso lo afferma Leader tribale Ha anche chiesto che Jey Uso affronti Solo Sikoa la prossima settimana.

– AJ Styles entra e prende il microfono. Sostiene che siamo noi il motivo per cui l'L.A. Night si è presentato a casa sua. Avrebbe dovuto rinchiuderlo così avrebbe perso il suo primo incontro di WrestleMania. Sa che Nick Aldis ha chiesto a LA Knight di non venire stasera, ma sa che è lì.

AJ Styles gli dice di venire ma LA Knight non viene. AJ Styles dice che potrebbe essere ovunque…tra la folla, magari come fotografo. LA Knight non è il fotografo. Un uomo arriva a bordo ring ma viene fermato dalla sicurezza. AJ Styles toglie la copertina e non è LA Knight. La sicurezza porta via l'uomo. AJ Styles rimane a bordo ring con un uomo della sicurezza accanto a lui… si toglie il cappello e trova LA Knight! I due uomini litigano e finiscono per scappare tra la folla.

LA Knight si è avvicinato al tavolo dei commenti e ha detto che AJ Styles può correre e nascondersi, e a WrestleMania saprà chi è il suo giocattolo: Knight. SÌ!

– È stato trasmesso un video introduttivo su Tiffany Stratton.

– La prossima settimana a SmackDown: Battle Royal in memoria di Andre the Giant / Randy Orton sarà ospite del KO show / Zelina Vega affronterà Elektra Lopez / New Catch Republic affronterà Austin Theory e Grayson Waller / Jey Uso affronterà Solo Sequa . .

– La WWE afferma che WWE Speed ​​debutterà mercoledì prossimo su Canale X (Twitter).

Partita unica

Bianca Belair contro Dakota Kai

Alla fine della partita, Bianca Belair ha applicato un KOD a Dakota Kai seguito da uno schienamento per la vittoria.

Vincitrice: Bianca Belair

– Dopo il match, Damage CTRL arriva ad attaccare Bianca Belair ma Naomi arriva per aiutarla… ma il Clan riprende il sopravvento. musica Giada Cargill Sembra efficace per eliminare i danni da CTRL! Lo spettacolo si conclude con Bianca Belair, Naomi e Jade Cargill che festeggiano davanti al logo di WrestleMania 40.

