Star Academy: Conosciamo il primo semifinalista!

Che inizio settimana per gli accademici! Dopo aver superato due valutazioni, la maratona è continuata per gli ultimi tre candidati in gara, con Julian e Axel nominati rispettivamente lunedì e martedì. La chiave di questo passaggio finale? Immunità per il prossimo bonus e allo stesso tempo un posto in semifinale. Ma non è tutto ! Il regista ha annunciato che i quattro finalisti che si sono qualificati al termine di Prime sabato sera registreranno un singolo la prossima settimana.

Valutazione finale nella canzone Dopo la valutazione con l'improvvisazione teatrale lunedì e la coreografia martedì, Helena, Lenny e Pierre hanno dovuto preparare una canzone per il cantante di successo Kenji Jirak, anch'egli presente al castello per sostenere gli studenti. I tre candidati hanno deciso di scegliere la stessa canzone. “Gli occhi della mamma”, cominciò Pierre per primo. Accompagnato dalla sua chitarra, il candidato ha rivisitato a modo suo la canzone di Kendji Girak. Funziona molto bene anche se per i netizen il candidato se la cava bene rimanendo nella sua zona di comfort. Helena, da parte sua, ha saputo tenere conto dei commenti dei docenti: tenere gli occhi aperti durante l'esibizione. Ha fornito una prestazione perfetta in termini di precisione, ma sfortunatamente non è riuscita a mantenere il ritmo completamente. Alla fine Leni, la più giovane, ha fatto una bella prestazione ma ha mentito, cosa insolita per una giovane donna. Nessuno dei tre candidati è emerso dopo questa valutazione. Il candidato protetto è… Al termine di un dibattito molto vivace tra i tre membri della giuria, ovvero l'insegnante di canto Adeline Tonioti, l'insegnante di espressione teatrale Cecile Shadoto e il regista Michael Goldman, alla fine è stato Pierre a vincere la giuria e ad aggiudicarsi il primo posto nella classifica semifinali. Questa è la prima volta che un giovane candidato ottiene l’immunità. READ Kate Middleton si sente 'tradita' dal principe Harry dopo un documentario andato in onda su Netflix Lénie e Héléna si uniscono a Julian e Axel sul banco dei candidati. Per il membro più giovane dello spettacolo, è la prima volta. Finora non si è candidata.