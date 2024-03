Alain Delon è “inesistente” e “poco interessante”: l'attore si confronta aspramente con uno dei suoi vicini

È un piccolo villaggio come tanti altri nella campagna della Loira. Ma a Ducato, dove vivono 1.371 persone, Alain Delon ha deciso di stabilirsi. A'Agenzia d'informazione francese Sono andato a incontrare gli abitanti del villaggio, dove tutto l'anno affluiscono giornalisti, curiosi e appassionati. Tutti sperano di incontrare la stella.

Alcuni residenti hanno confidato ai media la presenza di Alain Delon nel loro villaggio e non hanno accolto di buon occhio le loro parole.

“Nessun interesse”: il vicino di Alain Delon affronta l'attore

A Doshi tutti si conoscono. “Non sapevamo cosa gli stesse succedendo. Ci sono pochissime persone che possono entrare lì in ogni momento“, spiega il sindaco. Per Jocelyn, residente 80enne, l’attore è sempre stato”E Vicino di casa inesistente, nessuna connessione, nessun interesse, nessuna partecipazione“La pensionata ricorda ancora quei tempi in cui il ghepardo non la dava nemmeno il benvenuto”.Gli ho detto “ciao” due o tre volte ai negozianti, lui si è voltato e ha alzato un occhio e Non mi ha risposto….“Sottolinea.

Un’altra vicina di Alain Delon, Catherine, ricorda “Fette biscottate, miele bianco, burro, tè e frutta, soprattutto mango!“Lei lo preparava ogni mattina a casa sua. Questo è successo qualche anno fa, e la donna, 53 anni, gli portava anche il giornale locale. Ma lei conferma che era tra loro.”Nessuno scambio“Da quando ha avuto un ictus nel 2019, nessuno ha più incontrato la stella francese a Doshi.

Alain Delon: I parenti testimoniano

“Quando Hiromi era lì, almeno lo teneva in vita“Ma a luglio, i figli di Alain Delon hanno cacciato di casa la donna che si era presentata come l'ex compagna dell'attore”, spiega all'AFP, a condizione di restare anonima, la dipendente.Da allora è rimasto solo e si è lasciato andare“Sottolinea.

Claude Gruenenberger, ex direttore dell'hotel Auberge du Terroir dove il ghepardo aveva le sue abitudini, spiega che prima “I bambini vennero e scapparono dopo un paio di giorni Era insopportabile“Oggi, secondo il sindaco, Alain-Fabien Delon vive con suo padre, Anthony e Anushka.”Spesso presente“.