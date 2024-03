Quando Eva Longoria camminava sulla scalinata del Festival di Cannes… con un abito che costava 37 euro

Ricordato da Eva Longoria Prima salita sulla scalinata del Festival di Cannes. Era il 2005 e l'attrice americana aveva fatto la sua scelta Abito dorato, 40 dollariovvero 37 euro, trovato in un piccolo negozio di Los Angeles. “La prova è che non è l’abito che indossa la donna, ma piuttosto la donna che indossa l’abito.”“, ha commentato. Quasi 200.000 utenti della rete hanno apprezzato il suo post in sole 24 ore.

puntuale, Eva Longoria Non è ancora noto al grande pubblico sin dai primi episodi della serie Casalinghe disperate È stato trasmesso in Francia nel settembre 2005, quattro mesi dopo la sua messa in onda Film Festival. L'ex moglie di Tony Parker è stata invitata alla première del film La nuda verità E non lo ha fatto " Nessuna idea " Di quello che era È statosecondo la rivista la gente. Una musa di L'Oréal Paris dal 2005, e lo è ancora oggi Regolare sulla Croisette. L'anno scorso, la madre di Santiago, 5 anni, ha suscitato molto scalpore durante un gala dell'amfAR. Nel 2022, quale "Innamorato della Francia" Ha partecipato al 25° anniversario del marchio di cosmetici con Elle Fanning e Viola Davis.