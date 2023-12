Ecco una classifica delle serie Netflix che gli abbonati trascorrono più tempo a guardare

Ecco i nuovi dati rivelati da Netflix. Il colosso dello streaming condivide per la prima volta il suo “Engagement Report” che raccoglie tutti i contenuti di Netflix.

Il colosso americano spiega che d’ora in poi questi numeri verranno condivisi due volte l’anno. Per essere inseriti nelle classifiche, i contenuti devono aver accumulato almeno 50.000 ore di ascolto in tutto il mondo. Il conteggio è iniziato il 1° gennaio.

Nella top ten troviamo le stagioni delle serie uscite nel 2021, 2022 e 2023. Il contenuto che raccoglie il maggior numero di ore di visione è la prima stagione di “Agente notturno” Con 812100000 ore. Il podio è stato completato dalla seconda stagione di “Jenny e Georgia” E la prima stagione di “Gloria”, Che accumulano rispettivamente 665.100.000 e 622.800.000 ore di ascolto.

Appena fuori dalla piattaforma troviamo la serie “Wednesday” dell’anno scorso della Famiglia Addams, che ha accumulato 507 milioni di ore di visione. L’importo avrebbe potuto essere molto più elevato se il calcolo fosse stato avviato al momento dell’uscita della serie e non il 1° gennaio, come nel caso in questione.

E nel resto della top ten:

5e. Regina Charlotte: la storia di Bridgerton Con 503.000.000 di ore.

VI. Tu: Stagione 4 con 440.600.000 ore.

Settimo. La Reina del Sur: Stagione 3 con 429.600.000 ore.

VIII. Outer Banks: stagione 3 con 402.500.000 ore.

9. Ginny e Georgia: Stagione 1 con 302.100.000 ore. L’unica serie ad apparire due volte nella classifica.

10. Fubar: La prima stagione, per un importo di 266.200.000.