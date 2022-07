Risultati WWE Money in the Bank 2022

La WWE ha presentato l’evento Premium Live 2022 “Money in the Bank” sabato 2 luglio in diretta dall’MGM Grand Garden Arena di Las Vegas.

– Il pre-show WWE Money in the Bank 2022 inizia con il panel di Kayla Braxton, JBL, Peter Rosenberg, Kevin Patrick e Booker T per darci il benvenuto. Presenta la scheda del menu per la serata.

– I guadagni di strada arrivano a tagliare con il tabellone segnapunti. Promettono di vincere titoli di tag team e festeggiare a Las Vegas.

– La presentazione preliminare si conclude con la discussione serale in commissione di altre partite.

WWE MITB Las Vegas, Nevada

I commentatori sono Jimmy Smith, Byron Saxton e Corey Graves per RAW. E Michael Cole e Pat McAfee su SmackDown.

– Stasera è WWE MITB, il Premium Live Event inizia con il video di apertura dello show.

Money in the bank ladder match

Partecipanti: Becky Lynch, Asuka, Liv Morgan, Raquel Rodriguez, Lacey Evans, Schutze e Alexa Bliss

Alla fine del combattimento, Becky è riuscita a mettere Asuka su una scala sotto il ring. Becky sale un’altra scala e si dirige verso il punto di caduta ad Asuka. Sul ring, altri lottatori salgono tre scale. Becky sale sul ring e spinge giù due scale. Becky sale la terza scala. Morgan sale sul ring e lo scambio danneggia i due sulla scala. Morgan riesce a spingere via Becky con il piede ea raccogliere la borsa.

Vincitore: Liv Morgan

– Vi presentiamo un video di Cody Rhodes (in onda lunedì scorso durante RAW) ad Atlanta per un colloquio con un medico. Cody dice che è riabilitazione: alti e bassi. Tre settimane fa era al culmine della sua carriera, gli sarebbe piaciuto portare quello slancio a Money in the Bank. Volava alto, probabilmente molto vicino al sole. Dopo l’operazione gli dissero nove mesi. Vedrà Money in the Bank con l’amaro in bocca. Abbiamo Omos che è gigante e non ha bisogno di una scala. Sami Zayn e il suo ingegno sono sul ring. E abbiamo Seth Rollins, l’uomo con più soldi nel portafoglio dell’azienda. Sarebbe pazzesco se la storia si ripetesse e Seth vincesse il contratto per diventare il campione. Se Seth vince, sarà il primo a congratularsi con lui.

– Presentiamo un video della rivalità tra Lashley e Theory.

Campionato degli Stati Uniti – Partita di singolare

Teoria (C) contro Bobby Lashley

Alla fine del combattimento, Theory scatta, ma Lashley lo afferra e i PowerSlam lo coprono, ma due reagiscono. Lashi va dal Dominatore, ma la teoria è in piedi. Lashley lo sorprende con il mio lancio, ma lui resiste. Theory spinge Lashley in un angolo e Drops lo colpisce con il berretto, ma lui resiste a due. La teoria lo incolpa per il suo ATL, ma Lashley lo colpisce con un tiro e resiste. Lashley lo prende per il tocco finale, ma la teoria gli mette un dito nell’occhio. La teoria continua con una lancia e lo prende sulle spalle, ma Lashley lo lancia a Hurt Lock e colpisce!

Jagnant: Bobby Lashley presentando – Nuovo eroe

– Dietro le quinte, Sarah con Liv Morgan per la sua reazione alla sua vittoria. Morgan dice che il contratto le dà la possibilità di incassarlo ogni volta che vuole nel prossimo anno, le possibilità sono infinite. Non vuole sprecare la sua occasione, vuole il titolo più di ogni altra cosa. Stasera vuole solo fare festa.

– Presentiamo un video della storia tra Belair e Carmella.

RAW Women’s Championship – Partita di singolare

Carmella vs Bianca Belair (centrocampista)

Alla fine del combattimento, Carmella si diverte a schiaffeggiare Belair, ma Belair si sente frustrata e la offre ai tre.

Vincitore: Bianca Belair

Dopo il combattimento, Belair festeggia all’angolo, ma Carmella la tira a terra e inizia a colpirla. Poi Carmella esce felice dal ring.

Presentiamo un video di Logan Paul che firma per la WWE. Il Miz risponderà a Logan Paul lunedì su RAW.

Nel backstage, oggi Alexa Bliss è entrata nel suo camerino. Bliss chiede a Lily perché ha così tanti vestiti. Lily ha risposto di aver comprato tutto con una carta di credito della WWE.

Usos arriva sul ring. Jimmy Uso prende il microfono e dice che si sentono fortunati stasera. Vogliono scommettere sulle stirpi per stasera.

WWE Undisputed Tag Team Championship – Tag Team Match

Uso (c) (Jimmy e Ji Uso) Per i profitti di strada (Montes Ford e Angelo Dawkins)

Alla fine del combattimento, gli Street Profits realizzano un secondo ritaglio del collo d’angolo su Jey per coprirlo, ma lui resiste a due. Dawkins e J. Strike Series. Dawkins vuole fare un’altra doppia mossa, ma Jimmy interviene e lo spinge via. Il doppio calcio del supereroe Usos copre Ford e Jimmy, ma resiste. Jey prende il segno per prepararsi alla sospensione, ma Ford spinge The Usos lungo il ring. Ford decolla a Swanton sui due in fondo alla pista. Dawkins prende l’etichetta. È Spinebusters Jey, Ford segue Frog Splash per coprirlo, ma Jimmy rompe il conto! Le due squadre si svegliano e si scambiano colpi alle quattro. Quindi gli Usos eseguono un Double Superkick su Ford e fanno il loro 3D per il conteggio di tre.

Giganti: Gli Usos

– Dopo il combattimento vediamo un rimbalzo quando Ford ha alzato la spalla mentre contava fino a tre. Il che lascia la porta aperta per la rivincita.

– Presentiamo un video stuzzicante di un uomo che cammina in un posto con delle candele. Puoi vedere le parole “calore latino” su un piatto, scarpe e una medaglia.

Campionato femminile di SmackDown – Partita di singolare

Natalya contro Ronda Rousey (c)

Alla fine del combattimento, Rossi applica un cecchino a Natalya e Natalya riesce a respingerla. Rossi la fa cadere a terra e la scaglia sul braccio, ma Natalia la spinge giù dal ring. Natalia la riporta al grembiule per mettere il suo cecchino. Rossi la spinge indietro contro il palo per fermarla. Natalia è riuscita a tornare sul ring alle nove. A Rossi alla fine manca, ma non ce l’ha fatta. Natalya coglie l’occasione per sottometterla, ma Rossi la trasforma in Ankle Lock. Natalya resiste, ma Rossi la segue braccio per braccio per buttarla fuori.

Vincitore: Ronda Rousey presentando

– Dopo il combattimento, Liv Morgan ha iniziato a suonare ed è salita sul ring con la sua borsa! Morgan incassa nella sua borsa!

Campionato femminile di SmackDown – Partita di singolare

Ronda Rousey (c) contro Liv Morgan

Morgan accusa Rossi, ma lei lo blocca alla caviglia! Morgan la spinge via e la conta fino a tre!

Vincitore: Liv Morgan – Nuovo Campione

Dopo il combattimento, Rossi ha restituito la cintura a Morgan e li ha abbracciati. Morgan festeggia la vittoria.

Money in the bank ladder match

Partecipanti: Riddell, Seth Rollins, Umos, Madcap Moss, Sami Zayn, Sheamus, Drew McIntyre

alla fine del combattimento,

