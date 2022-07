Robin è il nuovo sospetto della polizia e la sorella di Reno muore in ospedale (sinossi del DNA 1224)

Anteprima di “Tomorrow is Ours”, un riassunto approfondito e spoiler per giovedì 7 luglio 2022, episodio 1224 di DNA. Nelle tue serie quotidiane, tutto ora confonde Robin. Quanto a Raynaud, viene a conoscenza di notizie terribili.

Cattura TF1

Il riassunto di domani prima di noi il 6 luglio 2022 Collegato anche. Una lettura piacevole.

Il domani ci appartiene: riassunto dell’episodio 1224 di giovedì 7 luglio 2022

Manon lascia uscire i suoi sentimenti

Manon ammette a Sofia che ieri Nordin è caduto di sorpresa in una capanna di paglia. Sophia pensa che la loro relazione sia un po’ ambigua e che Norden non osi ammettere di amarla.

Nella capanna, Manon trovò Timothy ed Elsa. Nonostante il caldo, la giovane indossa una felpa che le ha prestato Norden, che sfida Timothy. Manon gli dice che ama il suo profumo e che vuole metterselo addosso. Timothy pensa che questa felpa appartenga a un ragazzo che Manon ama.

Sophia si unisce a sua sorella nella capanna di paglia. Norden avrebbe dovuto unirsi a Manon per aiutarla a rivedere, ma dovrebbe essere già lì. Sophia consiglia a sua sorella di non mandarle una lettera, convinta che Manon non debba mostrare a Norden che sta aspettando.

Alla fine arrivò Norden e, dopo le loro revisioni, Manon gli offrì di andare a nuotare, ma Norden rifiutò perché doveva andarsene. Nel frattempo, Manon decide comunque di andare a nuotare. Si toglie la maglietta. Norden è un po’ imbarazzato. Se ne va e si dimentica di prendere la felpa.

La sera, Noureddine e Sophie stanno cenando al The Spoon quando il figlio di Martin riceve una foto di Manon che indossa la giacca che aveva dimenticato. Ho allegato la sua foto a un breve messaggio: “Guarda cosa ho recuperato. Nota: l’acqua era molto buona”. Nordin non può fare a meno di sorridere, cosa che sfida Sophie. Si chiede se Manon non abbia una semplice simpatia per Norden. Le assicura che non è così. Manon è una bambina ed è la figlia del suo capo. Sophie non sembra convinta.

La sorella di Reno muore

I vigili del fuoco portano una donna sulla sessantina al pronto soccorso. Marianne si prende subito cura di lei. Il suo battito è fugace e la tensione è impenetrabile. La sua diagnosi vitale funziona. Questa paziente ha la forza di esprimere poche parole: “allevamento di cavalli” e “attenzione a Diane”. Ma Marianne non poteva salvarla. Questo paziente è morto di infarto. Marianne è influenzata e si fida della Renault. Sebbene Marianne non conoscesse questa paziente, aveva qualcosa che la toccava. In effetti, non era molto anziana. Marianne disse a Reno che aveva sessant’anni e gli mostrò una copia dell’autobiografia del suo paziente. La Renault è sotto shock. Questa paziente non è altro che sua sorella Solange Garcia. Non la vedeva da una decina d’anni perché si erano lasciati. Dopo aver trascorso alcuni minuti da solo davanti al corpo della sorella morta, Reno annuncia l’orribile notizia a Samuel. Quest’ultimo si mantenne in contatto con la zia. Si scambiavano notizie di tanto in tanto, ma dopo la morte di Lily, lui ha risposto. Samuele si sente in colpa. Era molto affezionato a sua zia e con lei aveva molti bei ricordi. Samuel immagina quanto sia difficile per suo padre e lo sostiene.

Marianne ha ricordato le ultime parole di Solange e le ha condivise con la Renault. Afferma che sua sorella aveva un allevamento di cavalli. E questa è Diane, un’ex dipendente che non lavora lì da anni. Marianne e Raynaud non capiscono perché Solange abbia menzionato questa donna.

Robin è il sabotatore?

Khloe condivide i suoi dubbi con Alex. Ho sentito Robin al telefono dire al chiamante che era geloso di qualcuno, che era andato troppo oltre e che non poteva tornare. Khloe si chiede se questo ragazzo non sia Alex, soprattutto perché è sempre stato geloso di lui. Credi che Robin si penta di aver venduto le sue azioni. Ma Alex rifiuta di farsi sopraffare dalla sua paranoia. Alex è convinto che suo fratello sia incapace di sabotare Maas, soprattutto da quando Robin non ha più problemi finanziari, e che lo abbia anche aiutato a trovare un grande potenziale cliente, un pescivendolo che potrebbe aiutarli a rimettersi sulla strada giusta. A proposito, Alex non vede Robin mettere in pericolo la vita di Judith.

Ma le cose si sono complicate per Robin, che ora è sopraffatto da tutto. La polizia scientifica ha infatti trovato del sangue su una delle fette vandalizzate del pontone, una traccia minuscola, ma sufficiente per farla parlare. Questo sangue appartiene a lui. Certo, Robin lavorava con i diamanti e avrebbe potuto tagliarsi mentre maneggiava le ostriche. Ma questo sangue scoperto è molto recente ed era su uno dei vetrini che è stato manomesso. Robin inoltre corrisponde alla sagoma vista sulla barca rossa, quindi conosce a memoria la fattoria.

Jahiya e Jordan prendono un caffè nella capanna di paglia. L’ignoranza è febbrile. I risultati del Baccalaureato francese saranno resi noti tra pochi giorni. Offri a Jordan una serata romantica al ristorante quando i risultati arrivano. Jordan è d’accordo, ma è incollato al telefono. Sta parlando con Judith. Jahia lotta per nascondere la sua gelosia. Jordan cerca di rassicurarla e le assicura che sono solo amici, Judith e lui. Jahia gli dice che non si vedono spesso perché lui lavorava nella fattoria. Inoltre, ogni volta che è con lei, sente che è da qualche altra parte. Jordan ha confermato a Jahia che gli piacerebbe anche passare più tempo con lei, e spiega che al momento è un po’ complicato. Poi promette di raggiungerla e le conferma l’intenzione di trascorrere la serata romantica con lei non appena sapranno i risultati del diploma di maturità francese. Poi se ne va perché deve andare a lavorare. Ma prima di andare a Maas, Jordan ha visitato Judith e ha regalato al suo paese fiori rubati dal giardino. Poi Jordan si assicura che Judith stia meglio, e lei lo è. Jordan sa che sta meglio di ieri. Ma Judith la pensa diversamente. Jordan si fa un selfie con loro per mostrarle che ha torto. Ma Judith si ritrova “impura”. Jordan le assicura che è sexy. Su richiesta di Judith, ha cancellato la foto. Prima di partire, Jordan chiede alla bambina di prendersi cura di lei.

A Mas, Alex è febbricitante. Signor Verder, il pescivendolo deve arrivare presto e Robin non c’è ancora. Tuttavia, il pescivendolo ha accettato di venire perché conosceva Robin. Allo stesso tempo, Robin è in una strada al telefono. Spiega al suo interlocutore che nessuno dubita di nulla e che sta arrivando. Alex cerca di raggiungere suo fratello ma senza successo. Quindi lui solo onora il suo appuntamento con il pescivendolo.

Quando finalmente Robin arrivò alla fattoria, Alex lo rimproverò severamente. Robin afferma di avere degli affari urgenti di cui occuparsi. Robin sente che Alex ha qualcosa in mente e lo esorta a dirle cosa sta succedendo. Alex riconosce che Chloe l’ha sentito al telefono ieri e che si è resa conto che avrebbe avuto un problema con lui. Robin gli assicura che non è così e afferma a suo fratello che ieri stava parlando al telefono di un concorrente che gli ha rubato contratti d’oro. Alessio si scusa.

Ma George, da parte sua, ha indagato su Robin e non è certo un genio. La sua azienda di importare ed esportare prodotti francesi all’inizio andava abbastanza bene, ma Robin è fallita due mesi fa a causa di nuove normative doganali. È fortemente indebitato in Inghilterra. George presume di fronte a Martin che la gelosia malsana di Robin nei confronti di Alex sia riemersa quando scopre che suo fratello riaprirà una nuova fattoria migliore. Poi, affondare la relazione di Alex è diventata un’ossessione per Robin e dargli una mano gli ha permesso di sabotare tutto ciò che poteva.

George e Martin vanno a messa. Dicono ad Alex che Robin è in bancarotta. Ma Alex non vede il senso di mentire a suo fratello. Quindi Martin gli spiegò che il sangue di Robin era stato trovato sul pontone, dove erano state affisse le diapositive. Poi ha detto ad Alex che erano venuti ad arrestare suo fratello. Quando Robin arriva al laboratorio, Alex perde la pazienza e viene catturato. Per rabbia, ha minacciato di ucciderlo. Martin interviene per separare i due uomini.

