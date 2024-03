Per questo motivo Ben Attal odiava suo nonno, Serge Gainsbourg, che descriveva come “sfacciato, disgustoso e alcolizzato”.

È cresciuto senza sapere nulla di suo nonno oltre all'immagine che ha ritratto nei media. Un uomo complesso e torturato, abituato agli scandali. A 26 anni, Ben Attal ha appena scoperto chi è veramente Serge Gainsbourg. Nominato di recente vicedirettore della Maison Gainsbourg, museo allestito nell'ex residenza del cantante in avenue Verneuil, il figlio di Charlotte Gainsbourg e Yvan Attal si interessa ora alla storia dell'uomo morto nel 1991. In un'intervista a “M” il L'attore protagonista ha ammesso mercoledì 13 marzo nel film “Les Rois de la piste” di odiare Serge Gainsbourg. Lo descrisse con parole dure come “insolente, disgustoso e alcolizzato”.

Molte eliminazioni rafforzarono in Ben Attal l'idea che prima non voleva saperne di più su di lui. Ha spiegato che non è un fan particolare della sua musica, dato che conosce solo due canzoni del suo repertorio e si è abituato a non ascoltare quando suo nonno è in TV o alla radio. Ma oggi il giovane ammette di aver “riscoperto quest'uomo che ho sempre odiato”. Forse è più maturo capire la questione, visto che Ben Attal si diverte con i video che guarda, quando visita il museo a lui dedicato. “È molto divertente, è vero, e si veste bene…”

Lou Doillon: una foto toccante 10 anni dopo la morte di sua sorella, Kate Parry

La vita familiare non è sempre facile

Sebbene riservato nella vita, Ben Attal non esita a confidarsi con la sua illustre famiglia quando gli viene chiesto a riguardo. Nell'aprile 2023 è tornato ospite in un podcast, dopo che i suoi genitori e la sorella Alice erano partiti per New York, mentre lui aveva deciso di restare a Parigi. “Se ne andò di casa molto presto. Andarono a New York per anni, e ci fu una rottura un po' dura. ” Ha poi raccontato di aver avuto un periodo difficile con sua sorella, prima che lei tornasse in Francia e alla fine diventasse la sua “migliore persona”. amico.”

Per quanto riguarda il rapporto con la madre, Ben Attal spiega in “M” che non è stato sempre roseo: “Anni fa eravamo in stato di guerra e lì ci vediamo tutti i giorni, è divertente. Non risponde nemmeno più quando la chiamo perché sa che le parlerò di lavoro.