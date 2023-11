Risposte specifiche alle 10 domande pratiche da porsi sui PFAS

Secondo il Ministro dell’Ambiente vallone, Céline Tellier, i Valloni possono stare tranquilli. Per domanda: “Possiamo garantire a tutti i cittadini valloni che le loro riserve idriche siano sicure e potabili, senza eccessivi contaminanti PFAS?” “La risposta è si.” Il Ministro ha sottolineato la collezione Jeudi en Prime.

Risposta rassicurante anche da parte della SWDE, Société Wallonne Des Eaux. “Sì, l’acqua distribuita in Vallonia soddisfa gli standard sanitari stabiliti dalla Regione Vallonia. Questi standard vengono gradualmente rafforzati, soprattutto per quanto riguarda i PFAS. Possiamo leggere sul sito.

Tuttavia, se noti che il livello di PFAS nell’acqua del tuo rubinetto è troppo alto, c’è un numero verde gratuito, 1718, attivato dalle autorità valloni. Dovrebbe rispondere alle tue domande. Ma c’è un problema: questo numero informativo, Come abbiamo spiegato in questo rapportonon funziona ancora in modo ottimale.

Ricorrere quindi alle istruzioni, consigli o procedure delle autorità comunali. Per esempio, Nella località di Ronquière è stata distribuita acqua in bottiglia.

Potresti anche essere tentato di utilizzare “soluzioni fatte in casa” se non sei sicuro o di evitare di bere l’acqua del rubinetto che ha un livello molto elevato di PFAS. O filtrandolo o facendolo bollire.

Il filtraggio dell’acqua potrebbe essere la soluzione Di più Non con nessun filtro. Infatti, la maggior parte dei filtri disponibili in commercio rimuovono il cloro e altri particolati, ma non i PFAS. Commenti di Sebastien Clairin.

Un filtro al carbone, invece, è più efficace per i PFAS, a condizione che venga pulito regolarmente e correttamente. Alcuni di essi, che sono anche i più affidabili, sono riconosciuti e testati da laboratori indipendenti. “Ma questa non è la soluzione, non possiamo chiedere a tutta la popolazione di acquistare carbone attivo (Calcolato intorno ai 500 euro, ndr)che è molto costoso e solleva interrogativi sulla giustizia sociale“, aggiunge l’esperto. READ Elezioni parlamentari in Finlandia: Sanna Marin ammette la sconfitta, vittoriosa la destra, seguita dall'estrema destra