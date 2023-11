Scomparsa di Emil: tre piste restano al centro dell’indagine

Sono passati quattro mesi dalla tragedia avvenuta nell’Haute-Vernet. Lo scorso luglio, questo piccolo villaggio è diventato il centro dell’attenzione in Francia, dopo la scomparsa del bambino Emil, che aveva due anni e mezzo.

Dalla sua misteriosa scomparsa, la polizia non ha smesso di cercare il ragazzino. Giorno e notte, una quindicina di investigatori esperti non perdevano ancora la speranza di ritrovare il ragazzino. Da allora la vita nel piccolo villaggio si è fermata. Al momento non vi è alcuna indicazione che la situazione possa cambiare.

Il 17 ottobre, una cinquantina di gendarmi si sono diretti verso un piccolo villaggio vicino a Le Vernet, a Rosemalle. Il loro obiettivo sono diverse case unifamiliari. Nel mirino degli investigatori c’è un giovane agricoltore noto per la sua pericolosità alla guida del trattore. Lo stesso uomo avrebbe avuto una discussione con il nonno di Emil la mattina in cui il ragazzo era scomparso.

Tuttavia, “non è emerso alcun elemento degno di nota”, ha riferito BFMTV, anche se rimanevano diversi elementi da analizzare: migliaia di messaggi di testo ad un uguale numero di chiamate e ricerche sul web. Resta intenso il lavoro degli inquirenti nell’accertamento e nella verifica delle vicende. Tutto questo senza contare le numerose udienze del caso.

Il 7 novembre furono perquisite altre case: si trattava delle residenze primarie e secondarie di tutti coloro che transitarono per l’Haute-Vernet l’8 luglio, compresa la famiglia di Emile.

Il primo sarebbe l’incidente dell’occultamento del corpo. Una possibilità seria per gli investigatori. Chi prosegue la ricerca tiene comunque conto di altre due ipotesi. Quella persona maliziosa e malintenzionata, così come la scomparsa di Emil all’interno della famiglia.

“Questa grande porta non è ancora chiusa.”Individua una fonte vicina alla vicenda che spiega: “Per chiudere la porta, hai bisogno di una serie di indizi. Raccogliamo indicatori che vanno in una direzione o nell’altra e, se questi indicatori sono negativi e la probabilità diminuisce, finiamo per chiudere la porta. Ma a volte le porte restano aperte per molto tempo, anche dopo la chiusura del dossier”.

