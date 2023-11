Come una donna ha tenuto per anni nella sua cucina un capolavoro multimilionario senza rendersene conto

Il pittore fiorentino Cimabue, nato nel 1240 con il nome Cini di Beppo, produsse opere rare il cui valore inestimabile è eguagliato solo da esse. È il caso de “La schernitura di Cristo”, opera che fa parte di un dipinto policromo che rappresenta, tra l’altro, la sofferenza e la crocifissione di Cristo. Uno di questi è esposto alla National Gallery di Londra, come ha riferito la CNN. Il terzo volume è a New York, sulle pareti della Frick Collection.

E un’altra parte era fino a qualche anno fa con… una donna francese che aveva circa 90 anni. La dama infatti risiedeva a Compiègne, nel nord della Francia, ed era in possesso delle opere di Cimabue. Questo, esposto sopra il fornello a gas nella sua cucina, significava poco per la donna in età prepuberale. Nel 2019 ha deciso di traslocare e di mettere in vendita la sua casa. Per ottenere un profitto interessante, assume un banditore locale. Quest’ultimo si guarda intorno per casa e si imbatte nel dipinto, stupito.

Il dipinto è stato poi venduto all’asta nell’ottobre 2019 per oltre 24 milioni di euro. Tuttavia, il governo ha bloccato l’affare e ha imposto il divieto di esportazione: il dipinto ha così ottenuto lo status di “tesoro nazionale”. Il direttore del Museo del Louvre ha incluso il dipinto nella collezione del museo. Da parte sua, il Ministero ha descritto questo dipinto come “Una tappa cruciale nella storia dell’arte, che rappresenta un passaggio straordinario dall’icona alla pittura“.