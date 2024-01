Riscaldamento: abbassare il riscaldamento è sufficiente per risparmiare energia?

in Belgio, Più di una famiglia su cinque Hanno difficoltà a ottenere energia sufficiente per soddisfare i loro bisogni primari, a causa della loro ubicazione o del loro reddito. In altre parole, sono colpiti dalla povertà energetica.

Ambiente libero In realtà ho valutato il sistema di riscaldamento più economico il mese scorso. Vediamo ora il metodo di consumo migliore per pagare il meno possibile l'energia. Come ridurre la bolletta energetica senza rinunciare al comfort?

Riscaldamento: quale tipo di energia dovresti scegliere per pagare meno quest'anno?

Temperatura ideale

La prima cosa che devi fare è impostare la temperatura al livello ideale: non è consigliabile che sia troppo calda o troppo fredda Agenzia francese per la transizione ambientale (ADEME). Si consiglia di impostare 17 gradi nelle camere da letto, 22 gradi nel bagno durante l'uso e da 19 a 21 gradi negli altri ambienti (soggiorno, sala da pranzo, cucina, ecc.). In media, abbassare il riscaldamento di un grado riduce i consumi del 7%.

Spegnere i riscaldatori elettrici durante la notte è un metodo consigliato. anzi– Per i riscaldatori che funzionano con caldaie a gasolio o gas è preferibile non farlo. Infatti, le prestazioni ottimali si ottengono quando funziona ininterrottamente. Invece di spegnere completamente il riscaldamento, è meglio abbassarlo per evitare cali durante l'uso.

Un altro consiglio: dota la tua stanza di tende termiche, appositamente progettate per prevenire la perdita di calore. Non necessariamente più costose delle tende classiche, compenseranno ampiamente la temperatura ambiente più bassa.

Come controllare il riscaldamento? Deve essere organizzato e programmato. Per fare ciò sono possibili diversi dispositivi: un fusibile termico, un termostato ambiente o un sensore esterno per le case più grandi. Quest'ultimo permette alla caldaia di interagire con gli elementi esterni prima che la casa si raffreddi.

Respinge l'umidità

Un altro punto a cui prestare attenzione è la manutenzione della caldaia, che dovrebbe essere eseguita almeno una volta all'anno. Non è da trascurare nemmeno il dispositivo per la produzione di acqua calda: anche se la sua manutenzione non è obbligatoria, previene la formazione di incrostazioni e ne prolunga la durata. Come controlli il consumo di acqua calda? Tre azioni: lasciare i miscelatori del rubinetto sulla posizione più fredda (che evita l'uso costante di acqua tiepida); Imposta la temperatura del tuo scaldabagno tra 50 e 60 gradi; Collega i contenitori dell'acqua ai rubinetti e ai soffioni per risparmiare fino al 50% di acqua.

Una stanza umida è più difficile da riscaldare e quindi più costosa.

L'aria secca è meno difficile da riscaldare. Ventilare da 5 a 10 minuti al giorno, le finestre sono spalancate, quindi si consiglia anche di evacuare l'umidità. In questo modo la qualità dell'aria migliora e il consumo energetico viene ridotto. I periodi ideali per la ventilazione in inverno sono la mattina tra le 8 e le 11 e la sera dopo le 22.

Un bonus di 160 euro per le famiglie legate al riscaldamento comunale a gas

Rinnova la tua casa

Se le tue capacità lo consentono, la soluzione ideale è ristrutturare la tua casa. Niente più pareti fredde, correnti d'aria e riscaldatori difettosi. Fate spazio all'isolamento e alla ventilazione! Ogni regione ha sviluppato strategie di sostegno per porre fine allo screening energetico. I premi assicurativi possono raggiungere i 50.000 euro a Bruxelles e non vi è alcun limite in Vallonia.

Una casa ristrutturata riduce le bollette energetiche e aumenta il valore di rivendita. In effetti, un buon PEB è diventato il criterio preferito per i candidati acquirenti.