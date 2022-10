Risarcimento dell’ammenda che dovrà ricevere Phyllis Matsu dopo il suo licenziamento da parte di Anderlecht | Grazie Phyllis Matsu di Anderlecht

“L’incontro di questa mattina (lunedì mattina, ndr) è stato molto amichevole”, ha detto in una conferenza stampa. “Pheles era logicamente deluso, ma si è reso conto che non avevamo altra scelta. Non è diventato un cattivo allenatore dall’oggi al domani e questo significa che non è l’unico colpevole. Sta a noi fare le analisi internamente, trovare soluzioni e trarre conclusioni”. “

Matematicamente parlando, è un nuovo colpo per Phyllis Matsu, che sta fallendo ancora una volta in un “grande” club. Definire un allenatore “che riesce solo nei piccoli club” rischia di restare con lui per un po’. Questa è la seconda volta in tre anni che viene licenziato dal Team G5, dopo la sua partenza nel novembre 2019 dal Racing Genk. Un pessimo record di 20 su 42 e un triste nono posto gli furono fatali in quel momento. All’epoca aveva ricevuto un’indennità di fine rapporto di € 600.000.