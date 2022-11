In diretta tv, un giornalista danese viene arrestato dagli uomini della sicurezza in Qatar (video)

In occasione dei Mondiali 2022, molti giornalisti da tutto il mondo seguiranno l’evento dal Qatar. I nostri inviati speciali di DH/Les Sports+ sono arrivati ​​sul posto martedì. Ma fortunatamente non hanno subito la stessa disgrazia del giornalista danese Rasmus Tantouldt.

Un inviato speciale per seguire le partite dei Mondiali per il canale danese TV2, il giornalista e il suo cameraman, è stato arrestato dalle forze di sicurezza del Qatar. Mentre era in diretta televisiva, un carrello da golf con diverse persone a bordo si è fermato vicino a loro. Uno di loro ha tirato fuori la macchina fotografica e l’ha coperta con un pezzo di carta chiedendo al fotografo di chiuderla.

Il giornalista danese, senza perdere la calma, ha provato a discutere dei clienti spiegando che era in diretta tv. “Signore, ho invitato tutto il mondo a venire qui. Perché non possiamo sparare? Questo è un luogo pubblico.”ha detto.

Poi il giornalista ha mostrato il suo accredito stampa ai servizi di sicurezza: “Possiamo filmare dove vogliamo… non abbiamo bisogno di permessi…”, è completato. Ma il tono si è alzato e un membro del gruppo di sicurezza ha chiarito che voleva rompere la telecamera del giornalista. “Quindi ci stai minacciando di colpire la telecamera?”, ha risposto il giornalista di TV2. Questo è quando il filmato è stato tagliato.

“Non è un Paese libero e democratico”

Successivamente, Rasmus Tantouldt ha fornito ulteriori chiarimenti su Twitter, affermando di aver ricevuto delle scuse dal Qatar International Media Office e dal Qatar Supreme Committee. Ma il giornalista non ha potuto fare a meno di aggiungere: “Questo è successo quando stavamo registrando in diretta per TV2 da una rotonda a Doha. Ma succederà anche ad altri media?”

Interpellato dal canale norvegese NRK sulla sua avventura, Rasmus Tantouldt ha confermato le scuse ufficiali del Qatar: “Potresti dire che questi agenti hanno frainteso la situazione, ma la dice lunga su quello che sta accadendo in Qatar. Puoi essere attaccato e minacciato lì quando fai la copertura mediatica. Non è un paese libero. E una democrazia”.ha detto nelle osservazioni riportate da RMC Sport.