Mbappe, Camavinga, Hazard… Mettendo i giocatori alla prova della velocità

Per loro, ovviamente, non parliamo dell’età con loro. Kylian Mbappe, Eduardo Camavinga, Martin Odegaard, Jodi Bellingham, Eden Hazard… tutti debuttano tra i professionisti prima dei 17 anni. Una carriera è più simile a una maratona che a uno sprint, iniziare presto non è una garanzia infallibile di successo.

Lo scorso settembre, l’allenatore dei Gunners Mikel Arteta ha deciso di licenziare Ethan Nwaneri, 15 anni e 181 giorni. Un record in Premier League e una scelta scontata, dice l’ex allenatore delle giovanili di Inghilterra e Arsenal Dan Micchi: “Mikel lo conosce da almeno due anni e gli ho parlato di lui. L’anno scorso ha giocato con la nostra U18 perché era pronto. Ecco cosa sono i giocatori di talento, saltano i passaggi. Uomini come lui assorbono direttamente le informazioni: hanno le immagini nella testa e le portano in campo. “

Ethan Nwaneri Credito: Getty Images

Champions League Potter, la rivoluzione gentile 4 ore fa

Per tutti questi talenti c’è un elemento essenziale, come spiega Pierre-Emmanuel Bordeaux, allenatore delle giovanili del Rennes: “La maturità, unita a tratti naturali, è spesso ciò che fa la differenza tra un giocatore che riesce presto e uno poco dopo. La loro grande indipendenza, anche nella vita, è un vero fattore di successo. Non c’è bisogno di ripetere le cose per loro, si registrano rapidamente e si fanno carico del loro viaggio. Li dirigiamo noi, ma il 95% del loro punteggio sono loro. “

L’allenatore prende l’esempio di due giocatori che aveva ai suoi ordini, Matisse Tal e Desiree Douy. “Possiamo avere scambi intensi, e non solo nel gioco, sono ragazzi molto strutturati e possono fondersi in un gruppo.“

“Ci vuole molta disciplina”

Dan Mikish ha guidato un gruppo di “cracks” esordito in tenera età: Bukayo Saka, Jadon Sancho, Phil Foden, Ryan Sessegnon… Se insiste sul fatto che erano tutti tecnicamente talentuosi, l’inglese mette in evidenza un altro aspetto. “Volere. Sono tutti molto entusiasti e ambiziosi. Quello che non vedi dall’esterno è la loro etica del lavoro. Studiano il gioco, guardano ad esempio i giocatori su YouTube e ne traggono ispirazione. Ti mandano un video di una situazione che hanno visto, un pezzo fisso, qualsiasi cosa. ”

A questo punto, Yaya Sanogo, che non aveva 17 anni quando ha iniziato con l’Auxerre nel 2010, stava seguendo l’esempio:A quell’età, francamente, devi essere piuttosto forte. Dovresti solo pensare al tuo obiettivo e non perderlo mai di vista. Tutti abbiamo dei tratti, ma qualcuno che sa dove vuole andare può fare la differenza. “

Yaya Sanogo (nel 2020) Credito: Getty Images

Spesso le persone di talento hanno già esperienza, sia personale che professionale. “Possono avere un background difficile. Non avevano tutto su un piatto e hanno imparato ad essere molto indipendenti‘, scivola l’ex tecnico dell’Arsenal, che rievoca anche il ritmo della vita:Giocano in ambienti pressurizzati, tornei internazionali, non davanti a 80.000 persone, ma è molto per la loro età. Viaggiavano. Non hai i tuoi genitori con te, stai in hotel, porti le tue cose, scegli i tuoi pasti, devi ricordarti di portare il passaporto, rispetti i tuoi orari… ci vuole molta disciplina. Questa non è la vita normale di un bambino di 15 anni. ”

Angel Gomez ha attraversato queste fasi. L’ex Manchester United ha scoperto l’élite sostituendo Wayne Rooney nel maggio 2017, all’età di 16 anni e 8 mesi. “È stato difficile, ho seguito un programma in cui mi sono allenato molto ed era necessario conciliarlo con la scuola. Sono tornato intorno alle 19:00 e ho vissuto lontano da casa con una famiglia. Ma quando giochi, non pensi a niente. “

Una volta che tutto inizia, il giocatore cattura l’attenzione, passando in una nuova dimensione. Per Yaya Sanogo, non dobbiamo lasciarci trasportare dalla password: “Tutto può cambiare rapidamente. Potresti avere un problema in famiglia, un grosso infortunio… era tutto bellissimo, era una favola, e poi dopo che mi sono rotto lo stinco (a 17 anni), mi è stato detto che dovevo interrompere la mia carriera, in pochi mesi prima che mi fossero state promesse montagne e meraviglie. ”

C’è chiaramente un enorme divario tra il calcio “per bambini” e il mondo dei professionisti. “TDevi superarlo da solo. Ho sempre giocato con i vecchi. L’ho usato come vantaggio per essere più competitivo e più astuto, Dettagli di Angel Gomes. All’età di 13 anni abbiamo fatto sessioni con minori di 16 anni, di 17 anni, di 18 anni o anche con precauzioni. “

Fiducia senza arroganza

È quindi fondamentale essere in grado di gestire lo stress costante. “Il nostro ruolo è fornire loro i token corretti in modo che si integrino molto rapidamente. È importante non perdere tempo con le competenze trasversali, cose di base come le buone maniere. I bravi giocatori hanno ego, bisogna metterli al servizio della squadra‘, dettagli di Pierre Emmanuel Bordeaux.

“Mbappe potrebbe voler chiarire le cose, ci sono ancora zone grigie”

Inevitabilmente il giovane si avvicina all’obiettivo, ma anche a un settore difficile. È qui che entra in gioco l’ambiente. L’allenatore di Raine adotta le sue osservazioni su due dei suoi argomenti. “Conosco molto bene le famiglie, erano molto organizzate, rispettose e avevano un’ottima educazione. Può solo aiutare”. Yaya Sanogo parla del suo infortunio. “La mia famiglia e le persone a me vicine sono state di grande aiuto. Sapevano che ero mentalmente forte, ma non è stato facile, soprattutto all’età di 17 anni. Vedi gli amici andare avanti e non sai nemmeno se lo farai mai più giocare.. “

Il pericolo, dice, è perdere il controllo: “Possiamo dirti che sei la più bella e la più forte. Hai un po’ di soldi, ma il tuo primo contratto professionale non è per sempre. Premia il tuo lavoro nel centro di formazione, sei ancora lontano dall’arrivare. Alcuni potrebbero pensare che dipenda tutto da loro. Non dovresti pensare di lasciar andare tutto, stare con persone sane, che ti fanno stare bene. È difficile, perché ci sono in gioco grosse somme. “

Successo e denaro possono creare un cocktail esplosivo. Dan Mikish avverte:L’AMBIENTE FA LA DIFFERENZA A volte ci sono genitori che spingono troppo, corrono dietro ai soldi e prendono le decisioni sbagliate. È essenziale tenere i piedi per terra, non allontanarsi dal successo e non essere annientati dal fallimento.. “

Angel Gomez in allenamento con il Manchester United nel 2020 Credito: Getty Images

In ogni caso, c’è una sorta di abbandono sul terreno. “Poi scopri, sta a loro vivere il momento. È solo l’esperienza quotidiana che insegna‘, decifrato da Pierre Emmanuel Bordeaux. Dan Micciche abbonda in questo senso:A questa età, non hanno molte cicatrici. Non hanno visto un allenatore perdere il lavoro perché non era bravo, i media e i tifosi hanno reagito… Sono innocenti e non sono andati abbastanza lontano per scoprire il lato crudele del calcioa. ”

Alla domanda su questo punto, Angel Gomes ha avuto una visione molto chiara: “La cosa più importante è la fiducia in se stessi, senza arrivare al punto di arroganza, ma semplicemente conoscere le proprie capacità, dove possono portarti.“Il centrocampista del LOSC è sempre stato visto come un giocatore con un grande potenziale”.Mi sono messo in una bolla di protezione con le persone giuste. Non puoi influenzare ciò che le persone dicono o il rumore che viene fatto in te.L’età, quindi, può essere solo un piccolo dettaglio: innumerevoli esempi di successo sembrano comunque attestarlo…

Champions League Meno passaggi… ma Mbappe non è più egoista 4 ore fa