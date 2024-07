Quanto risparmia in media un belga ogni mese?

È noto che i mesi estivi tendono a far saltare il budget. Tra uscite per godersi il bel tempo, rinnovamento del guardaroba e spese legate alle vacanze… Il tempo cupo del Belgio ha portato anche ad un aumento delle prenotazioni da parte delle agenzie di viaggio nelle ultime settimane. Anche in questo ambito il nostro Paese sarà uno dei maggiori spender in Europa. Nel 2024, il budget per le vacanze belghe sarebbe aumentato di oltre il 25% rispetto allo scorso anno. Tuttavia, per un belga su tre non si tratterebbe di lasciare il paese per mancanza di budget.

Sullo stesso argomento: 4 consigli per aiutarti a risparmiare:

Sì, l’atmosfera non è proprio buona dal punto di vista del portafoglio. La misura del potere d’acquisto di Cofidis indica che il 30% dei belgi ha un reddito che gli permette a malapena di coprire le proprie spese. Questo numero era del 25% lo scorso anno. 1 persona su 5 ritiene che il proprio potere d’acquisto sia peggiorato. per colpa di ? Aumento dei costi sanitari, aumento dei costi abitativi come affitto o mutuo o cambiamento dello stato occupazionale. Nel frattempo, la metà dei partecipanti ritiene di poter superare il mese senza troppe difficoltà se stanno attenti. In media, i belgi avranno meno di 300 euro, quindi non dovranno preoccuparsi del loro budget.

1 belga su 2 può salvare

Come risparmiare in un contesto del genere? Cofidis ha anche esaminato i conti di risparmio dei belgi. Il risultato: il Belgio si trova ad affrontare enormi disparità, con una cifra record di 265 miliardi di euro in conti di risparmio belgi, ma solo un belga su due riesce a risparmiare ogni mese. Anche la dimensione dell’economia belga è stimata a 387 euro al mese. Denaro depositato direttamente su un conto di risparmio come fondo di risparmio per le pensioni o per coprire spese impreviste.

Il risparmio medio è decisamente insufficiente se si crede alla misura di serenità finanziaria della compagnia di assicurazioni sulla vita NN e dell’Università di Hasselt. Poiché quasi il 50% dei belgi ha risparmi equivalenti a tre mesi di stipendio o meno, il 34% non ha liquidità sufficiente per coprire spese impreviste e solo il 16% ha un anno di risparmi per coprire un duro colpo come il licenziamento dal lavoro. Per esempio. Mancanza di sicurezza finanziaria che impedisce ai belgi di generare reddito aggiuntivo per la pensione.

Dove vanno questi risparmi?

Quando si tratta di investire, i belgi sono piuttosto cauti. L’alternativa preferita resta quindi il conto di risparmio. Tuttavia, il basso tasso di questi investimenti tradizionali ti incoraggia a diversificare i tuoi investimenti. Il 20% dei belgi si rivolge alle azioni e il 19% al settore immobiliare. In modo più innovativo, un quarto dei belgi di età compresa tra 35 e 44 anni afferma di possedere una qualche forma di criptovaluta. La crisi e l’inflazione nel 2022 hanno spinto gli investitori belgi a diversificare i propri portafogli. Secondo la Banca nazionale, il 28% dei belgi ha deciso di dedicare del tempo a imparare come investire. La pedagogia gioca un ruolo importante in questo ambito, con il 24% dei belgi che ammette di non investire a causa della mancanza di conoscenze e il 15% a causa della complessità dei processi.

Non perdere nessuna notizia sullo stile di vita su sosoir.lesoir.be e iscriviti subito alle nostre newsletter tematiche cliccando qui.