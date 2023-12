Rik De Mil ha già rilanciato Westerlo… nel momento peggiore per la RWDM: “Mi sono preso il tempo per vedere i giocatori singolarmente”

Per un brevissimo momento i Campinois hanno pensato di poter sfondare a Bosuil, diventando forse la seconda squadra del PSL a battere i campioni in carica in casa nel 2023. Alla fine, è stato Toby Alderweireld a rovinare la festa alla fine della stagione il gioco. Anche se è chiaro che Westerlo avrebbe firmato un risultato del genere prima del calcio d'inizio.

Andare a trovare la nonna e tutta la famiglia dopo gli allenamenti del 24 e 25: come festeggeranno il Natale i giocatori NBA?

Ma anche solo avere fiducia per otto minuti, dopo la doppietta di Stassen, la dice lunga sull'impatto di Rik De Mel a Westerlo. L'ex allenatore della NXT, che ha lavorato come assistente di Dilla fino a due settimane fa, ha segnato 4 punti su 6 da quando ha conquistato l'attuale 12° posto nella lega professionistica. Abbastanza per far uscire il club dalla zona rossa e, soprattutto, per mettere pressione sull'RWDM prima di affrontare martedì gli uomini di Kakaba, in un duello decisivo nella battaglia contro la retrocessione.

Secondo il nostro specialista Alexander Bokot, il Genk ha ragione a chiedere la ripetizione della partita dell'Anderlecht: “Non è un errore di interpretazione”.

Ad Anversa, Van Bommel ha elogiato de Mel. Prima di spiegare come ha vissuto le sue prime settimane a Westerlo. “Una volta preso il comando, ho notato che non c’era un eccesso di fiducia nella squadraAnalizziamo il giocatore che ha dato filo da torcere a Molenpecoa con NXT nella Challenger League. Presto si è presa il tempo per vedere i giocatori individualmente. Sto cercando di toccare le corde giuste. Non vado a Westerlo da molto tempo e cerco di comunicare con i giocatori individualmente. Ho tempo per quello. Lukas Stassen è l'esempio migliore: non era nel girone contro l'Eupen (vittoria per 2-0) e oggi ha segnato due gol.

Anversa: stucchi; Bataille (35 de Lat), Alderweireld, Koulibaly, Vines (Ilinykhina 63); Moja (Balikoesha 63), Vermeeren, Ekelenkamp (Joseph 63), Keita (Van den Bosch 81), Ejok; Jansen.

Westerlo: Bulat Gordnov, Neustadter, Tagir (90e+2 Romains), Boss ; U (89e Haspolat), Sidorchuk, Bedford, Madsen (67e Stassen), Chadley (46e Van den Kebos); Weissen.

governare: M. Van Driesch.

Avvertenze: Ecklenkamp, ​​Jordanov, Alderweireld.

Obiettivi: 45+1 Muja (1-0), 71 e 77 Stassen (1-1 e 1-2), Alderweireld 85 (2-2).