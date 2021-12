Un peruviano ha già visitato Anderlecht

È da tempo nel radar della RSCA e domenica scorsa il giovane attaccante peruviano Percy Lisa (21) ha fatto visita al Lotto Park. Questo è quello che ha rivelato di sé sul suo account Instagram. L’Anderlecht sottolinea che l’interesse non è ancora tangibile.

Lisa (1 m 85, 86 kg) Lo Sporting Crystal gioca il secondo posto nel campionato locale. Una vera scoperta lì, è vicino alla sua prima scelta per la squadra nazionale.

Se Lisa deve firmare questo inverno, l’Anderlecht non farà pressioni su di lei per iniziare ancora. Potrebbe anche iniziare la prossima stagione con l’U23, che probabilmente giocherà in D1B.

Lisa sarà la prima peruviana nella storia dell’Anderlecht. Nel 1966 lo Sporting aveva già ceduto un giocatore dallo Sporting Crystal, ma si trattava del brasiliano e di Antuel. Faceva parte della squadra quando lo Sporting ha battuto i finlandesi Falkeakoskin (1-10) in Coppa dei Campioni, ma Antuel non ha segnato.

In visita anche un giovane americano

Ovviamente domenica è stata la giornata delle porte aperte dell’Anderlecht, perché di passaggio era anche il giovane attaccante americano Diego Luna (18). Luna ha segnato nove gol per El Paso Locomotive, club che gioca nel campionato USL, un tipo di D2 negli Stati Uniti. Sarà anche una spinta a lungo termine.

È chiaro che sia Lisa che Luna non costano una fortuna. L’obiettivo è rivenderli per un sacco di soldi in poche stagioni.