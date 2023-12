Il minimo che si possa dire è che lo Standard de Liège sta vivendo una stagione deludente. Se dietro le quinte il club sulle rive della Mosa fatica ad arrivare a fine mese, in campo i risultati non sono proprio migliori. Con soli quattro punti di vantaggio sul 13° posto, il numero 16 deve ancora ottenere qualche vittoria se non vuole essere retrocesso nella Challenger League.

Internamente, Renaud Emond, Merville Bobby Boukadi e Konstantinos Laives dovrebbero, secondo le informazioni di sodenfoMolto presto lasciò la città in fiamme. Se il contratto scade, non c'è dubbio che 777 Partners rinnoverà uno dei tre giocatori citati.

Per quanto riguarda Stipe Perica, attaccante croato, il Roche sta cercando una soluzione in vista del prossimo mercato. A differenza di Gomis e dei difensori congolesi e ciprioti, questo giocatore non è ancora in scadenza di contratto. Resta ora da vedere se il club tenderà la mano all'ex attaccante dell'Udinese oppure all'Excelsior Mouscron. È stato anche con Hurles che il zaratino ha potuto lanciare la sua carriera ai massimi livelli. Ma da allora non gli è più stato chiaro. Il giocatore è chiaramente abbastanza limitato da avere un successo a lungo termine nella Jupiler Pro League. Ma anche gli infortuni non aiutano.

Prossimo incontro

Mercoledì lo Standard de Liège ospiterà il Sint-Truiden, nell'ambito della ventesima giornata del torneo. Un'ultima volta prima che un 2023 ricco di eventi giunga al termine per i grandi rivali Charleroi e Anderlecht.

