À 26 ans, Cassandre (Adèle Exarchopoulos) aime voyager, faire la fête, multiplier les coups d’un soir. Bref, profiter de la vie! Hôtesse de l’air chez Wing, une compagnie low cost, elle est basi a Lanzarote, aux îles Canaries, où elle partage un appartement avec ses jeunes collègues. Dans une même semaine, elle peut enchaîner Milan, Liverpool, Bruxelles… Mais derrière le sourire forcé de l’hôtesse – qu’elle doit pouvoir tenir 30 seconds lors de ses formations -, se cache un grand vide, suite à la mort de sa mère dans un accident de voiture. La vie de bâton de chaise de la jeune femme dissimule en effet un profond mal-être, une fuite en avant que rien ne semble pouvoir arrêter.

Ricerca di verità

Presentato in luglio 2021 a Cannes, Rien à quattro est le premier long métrage di Julie Lecoustre et Emmanuel Marre, deux cinéastes français basi a Bruxelles repérés grâce au moyen métrage D’un castello l’autrequ’ils avaient coécrit en 2018. Au générique de fin, le duo revendique “Un film pensé et fabriqué di Emmanuel Marre et Julie Lecoustre”, et non “écrit et réalisé”. Refusant l’idée même de scénario, le tandem a en effet une façon de travailler très particulière, cherchant à faire esistere nel film au moment du tournage. I risultati sono stati espressivi di giustizia, i due cinematografici parvenant à recréer la vie en direct face à leur camera.

Pour ce faire, ils avaient besoin d’une jeune actrice solide. Après s’être montré sous un jour très étonnant dans Mandiboli de Quentin Dupieux (avec une nomination aux César à la clé), su retrouve ici une Adèle Exarchopoulos d’une immense sensibilité, dans la ligne directe de son rôle dans La Vie d’Adèle qui avait valu de partager, a 19 anni, la Palma d’oro avec Léa Seydoux et Abdellatif Kechiche en 2013.

La formidabile Adele Exarchopoulos

Instinctive, race, mutine, la comédienne à fleur de peau se glisse avec une facilité déconcertante dans le dispositif de Lecoustre et Marre. Au milieu de comédiens non professionnels, véritable personal navigant dans la vie, Exarchopoulos s’abandonne à l’instant, que ce soit dans de longues scènes de discussioni alcoolisées improvvisate o dans de simples déamoules de Lanotes dans. Elle donne ainsi vie à cette jeune femme déchirée par un trou béant à l’âme.

superbe étude de personnage, Rien à quattro ne se cantone pas au petit drame psychologique nombriliste. Le malaise de l’héroïne est évidemment person, mais il s’incrit dans un environnement sociologicique précis, parfaitement observé. En filmant l’envers du décor des hôtess de l’air, Marre et Lecoustre cassent tout effect de glamour, montrent combien le person des compagnies low cost est réduit à un travail précaire, où s’imposent cruellement les lois de léral ne ‘individualisme et de la concorrenza forcenée entre les êtres. Un monde malsain, qui se cache de plus en plus difficilement derrière les filtres Instagram des photos que postent les hôtesses depuis l’avion ou la piscine de l’hôtel, le temps d’une escale express qui ne leur laisse même pas le temps visiter quoi que ce soit…

Une vie de solitude que résume parfaitement la dernière séquence à Dubai, d’une tristesse bouleversante. Une tristesse en écho à une jeunesse matérialiste en quête de sens. En cel, Rien à quattro s’impose comme un des grands films générationnels de ces dernières années.

Rien à quattro Tranche de vie De Emmanuel Marre et Julie Lecoustre Scenario Emmanuel Marre et Mariette Désert Photographie Olivier Boonjing Montage Nicolas Rumpl Avec Adèle Exarchopoulos, Marie Taquin, Alexandre Perrier… Durée 1h52.