Daniel Radcliffe, rara apparizione dalla compagna Erin Darke

In occasione della proiezione del film “The Lost City” a New York, Daniel Radcliffe e Erin Darke hanno fatto il tapis rouge con la sua compagna di famiglia.

C’est seulement la deuxième fois que Daniel Radcliffe e la compagnia Erin Darke sporcano l’ensemble un tapis rouge. Ce lundi soir, à l’occasione della proiezione del film “The Lost City” a New York, le couple, souriant et complice, a posé devant les Photographes. Pour l’événement, la comédienne de 37 ans, connue pour son rôle en tant que Cindy dans la serie “Good Girls Revolt”, a opté pour une robe à imprimés blancs, gris et noirs ainsi qu’une paire de bottes vertes. La star della saga «Harry Potter» était quant à lui habillé d’un pantalon noir, d’une veste de la même couleur et d’un t-shirt.

La dernière fois qu’ils avaient posé en tant que couple sur un tapis rouge remonte aux Tony Awards de 2014 lorsque Daniel Radcliffe était en lice pour un prix pour son rôle dans “The Cripple of Inishmaan”. I tourtereaux se sont rencontrés en 2012 sur le tournage de «Kill Your Darlings» et ne se sont jamais quittés depuis.

Dans cette nouvelle comédie d’aventure réalisée par Aaron et Adam Nee, l’acteur de 32 ans interprète un milliardaire excentrique qui kidnappe une romancière jouée par Sandra Bullock afin de se lancer à la recherche du trésor d’une cité perdue dans la jungle évoquée dans son dernier ouvrage. Egalement au casting, Channing Tatum qui incarne il manichino Alan. La sorte en France de «La città perduta» è prima del 20 aprile.