La fille de Tom Cruise et Katie Holmes affiche son mètre 75

Persone e persone

Suri Cruise a 15 ans et elle a bien grandi.

Une ado dans la Grosse Pomme. L’enfant unique de Katie Holmes et Tom Cruise n’est plus la fillette timide qui ne pouvait passer des bras de sa mère. Et pour cause : l’adolescente de 15 ans mesure désormais 1.75 mètres.

Ce lundi 14 mars, de nouveaux clichés de la «fille de» ont été diffusés et ils attestent de sa métamorphose spectaculaire. On y voit Suri se balader à New York avec son chien nommé Morkie. En plus de sa ressemblance frappante avec sa mère, l’adolescente partage aussi son goût pour les look chics et simples, un style dans lequel l’actrice de Dawson eccellere Ici, c’est en doudoune, jean flare et marinière qu’elle se baladait avec le sourire. Per rappel, Katie Holmes e Tom Cruise nel 2012 divorziano.

Nella mia mente Suri Cruise è ancora un po’ avvolta nella giacca di Tom Cruise pic.twitter.com/0FFeqMlL1s — ⭐️ con una Y ⭐️ (@wyntermitchell) 16 marzo 2022

z