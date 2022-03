Le reazioni suite à l’annonce de retraite di Triple H

Comme vous le savez, Triple H un annonce sa fin de carrière come catcheur ce week-end. Si vous avez raté cette importante nouvelle, vous pouvez lire les détails juste ici.

Depuis, il ya énormément de reazioni sur les réseaux sociaux. Du côté des fans, Triple H s’est retrouvé rapidement dans le top des réseaux et du côté des catcheurs et des catcheuses, il ya aussi eu un énorme lot de réactions.

Voici d’ailleurs une courte sélection des réactions. In apprendistato tramite Alexa Bliss que Triple H est l’homme derrière le concept de l’ ”Alexa Bliss Playground” (le terrain de jeu d’Alexa Bliss). Elle le remercie pour son talent sur et hors du ring :

L’uomo che ha inventato il concetto di “parco giochi di Alexa” così talentuoso dentro e fuori dal ring 💪🏻Grazie di tutto @TripleH che incredibile carriera sul ring 🙌🏻🙌🏻🙌🏻 #Grazie TripleH https://t.co/bfjgPsE6S9 — Lexi Kaufman (@AlexaBliss_WWE) 25 marzo 2022

Triple H continua donc à contribuer aux idées du roster principal malgré le fait qu’il s’occupait de l’ancien NXT.

Andrade El Idolo a commenté la nouvelle en remerciant Triple H et qu’il aura toujours son rispetto e figlio ammirazione :

Grazie di tutto signore @TripleH avrai sempre il mio rispetto e la mia ammirazione #MyDreamMatch 🙏🏽 pic.twitter.com/zwnBGMJCqV — “EL IDOLO” ANDRADE (@AndradeElIdolo) 25 marzo 2022

Son mentor Ric Flair a réagi en indiquant qu’il comprenait complètement la peur et l’anxiété de se faire endormir et n’être più capace de se rever après quatre différentes opérations en sept semaines. L’indique que l’heritage de Triple H vivra pour toujours et qu’il a seulement du rispetto.

Sono appena atterrato e volevo finire i miei pensieri. Dopo essere stato sottoposto a 4 diversi interventi chirurgici in 7 settimane, capisco perfettamente la paura e l’ansia di essere addormentato e di non svegliarmi. Hai avuto una delle migliori carriere! La tua eredità vivrà per sempre! Molto rispetto! @TripleH pic.twitter.com/soaX9UOZZC — Ric Flair® (@RicFlairNatrBoy) 25 marzo 2022

Matt Hardy a pris la parole en remerciant Triple H pour ce qu’il a fait pour l’industrie du catch et sa passion et son amour :

Grazie per aver fatto così tanto per l’industria del wrestling professionale, @TripleH. Il tuo amore appassionato per il business traspare e sono felice di aver potuto vivere alcuni momenti speciali con te. Tutto il meglio, Paolo. pic.twitter.com/34IhNfzPKw — MATT HARDY (@MATTHARDYBRAND) 25 marzo 2022

Reazioni d’autore:

Amerò per sempre questo momento da te!

Questo semplice gesto mi ha dato la conferma che stavo finalmente camminando nel mio scopo. Hai cambiato la mia vita.

Grazie per avermi dato una possibilità, per aver creduto in me e per tutti i tuoi contributi dentro e fuori dal ring! @TripleH pic.twitter.com/5416Azy1tx — Bianca Belair (@BiancaBelairWWE) 25 marzo 2022

Grazie @TripleH per la tua guida, amicizia e le opportunità che mi hai dato #NXT ! Non vedo l’ora di vedere il tuo prossimo capitolo svolgersi! — Beth Copeland (@TheBethPhoenix) 25 marzo 2022

Se non fosse stato per la sua visione, CWC/205Live/NXT, probabilmente non ce l’avremmo mai fatta. Triple H ha rischiato così tanti di noi e ci ha permesso di brillare su molti livelli. Per sempre grato. Grazie, @TripleH! pic.twitter.com/QW1SmnTAcc — Blondz di Bollywood #ButterChicken4Ever 🇨🇦🇮🇳 (@BollywoodBoyz) 25 marzo 2022

È stato un mio onore.x pic.twitter.com/GVQhpe6jhM — William Regal (@RealKingRegal) 25 marzo 2022

Foto di credito: WWE