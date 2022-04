Ricostruire la difesa deve partire dal personale, insiste Ludivine Didonder: “Con me la chiusura dei territori è finita”.

C’era bisogno di ricostruire il dipartimento, che è stato danneggiato da decenni di tagli al budget, con una forte riduzione del personale entro il 2024, ha affermato in una “lezione serale” ospitata dal Center for Security and Defense Studies del Royal Institute of Difesa (IRSD) a Bruxelles, due anni dopo, dal suo arrivo come prima donna a capo della difesa, nell’ottobre 2019.

Per questo il ministro ha fatto diversi progetti, approvati dal governo: POP (“le persone sono la nostra priorità”, comprese le iniziative a favore del personale della difesa), in caserma – “con me che chiudo i quartieri, è finita”, ha lanciato, riferendosi alla prevista costruzione di “Due regioni del futuro a Charleroi e nelle Fiandre orientali – e una stella per “sicurezza, tecnologia, ambizione e resilienza”.

Il POP prevede una “ricapitalizzazione” del personale – con 10.000 soldati e diverse migliaia di civili da arruolare entro il 2024 – e un significativo aumento salariale.

Il ministro ha indicato che il piano “Star” prevede di dotare l’esercito di nuove apparecchiature ad alta tecnologia per renderlo “capace di affrontare le minacce attuali e future”.

Questo piano, approvato a fine gennaio dal governo, prevede un aumento del percorso di bilancio al 2030, con l’obiettivo di raggiungere 6,9 ​​miliardi di euro di spesa militare – rispetto ai 4,2 di quest’anno – ovvero il 54% del PIL. Dove la NATO chiede ai suoi membri di stanziarle il 2%.

Gli investimenti in capacità rappresentano 10,2 miliardi di euro e la linea di bilancio copre gli investimenti in capacità, ma anche la copertura principale, compreso il funzionamento – compreso il mantenimento di nuove capacità – e i costi del personale, in particolare la signora Dedonder.

La squadra di De Croo ha inoltre approvato a fine marzo, alla vigilia del vertice Nato, un budget aggiuntivo di 1 miliardo spalmato negli ultimi tre anni per la legislatura – 450 milioni di euro nel 2022 (10% del budget annuale), 275 nel 2023 e 275 nel 2024 – Per ricostituire le scorte a causa della guerra in Ucraina.