Questi gemelli nati a 15 minuti di distanza non sono nati nello stesso anno | vario

Venerdì sera, i genitori Fatima Madrigal e Robert Trujillo hanno dato il benvenuto a un figlio di nome Alfredo. Quindici minuti dopo, è nata sua sorella gemella, Eileen. Eppure niente da segnalare? Tuttavia, i due bambini sono separati da un anno. In effetti, uno è nato alla vigilia di Capodanno alle 23:45, e il secondo è stato quando l’orologio ha suonato la mezzanotte.

“È pazzesco per me che siano gemelli e abbiano compleanni diversi”, ha detto. “Sono rimasta sorpresa e felice che sia arrivata nel cuore della notte”, ha detto la madre in un comunicato stampa ottenuto da People.