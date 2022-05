RFC Liegi si trova a Knokke e dice addio a D1B

Mercoledì sera (20:00), l’RFC Liegi si è recato a Knokke l’ultimo giorno del round finale.

L’RFC Liegi ha dovuto vincere mercoledì a Knokke per assicurarsi il primo posto in National 1 e quindi assicurarsi la sua ascesa nel D1B. n. 4 dopo aver impugnato la sentenza nel caso Dender, quindi il ricorso è pendente affinché la classifica sportiva non venga falsata. Pertanto, Liegi è due punti di vantaggio in classifica rispetto a Dender il giorno prima.

Sang et Marine inizierà la partita con grande clamore mettendo molta pressione sull’avversario. Avranno una prima occasione, ma il tiro di Berbet sarà ripagato da Dost (terzo). Il nuovo portiere locale si fermerà a centrocampo/tiro di Mohley (8) e in un debole recupero di Pirbet (16°). Nonostante l’apparente predominio, gli ospiti non sarebbero in grado di aprire le marcature poiché questo colpo di testa di Posten vira in angolo (33). Poco prima della fine del primo tempo, Mohley sta per aprire le marcature, ma il suo tiro va troppo lontano, ma Dost viene battuto (42). Il punteggio sarà zero e senza gol nel primo tempo (0-0).

Nella ripresa è Knok ad aprire le marcature con un colpo di testa di Atree di Marin (52), 0-1. Tuttavia, le forze di Engelbert rientreranno in gioco, ma sarà molto impreciso e caotico nel rettangolo corrispondente. Incapace di mettere in difficoltà una consolidata squadra del Knokke, il Liegi sembrava essere confuso dai pericoli della partita nonostante avesse 500 tifosi. A fine partita, Binst approfitterà della deviazione offensiva per realizzare il break. Rimasto solo nelle retrovie, Depati spazzerà via Binst. Fanriflejm si occuperà di trasformare il rigore (87), 2-0. Liegi ridurrà il segno subito dopo con un tiro di Prud’homme (88° posto), 2-1. Ma gli ospiti non saranno in grado di segnare i due gol in più necessari per vincere nelle Fiandre occidentali. Il punteggio non si muoverà più (2-1).

L’RFC Liegi mercoledì non ha avuto margini di errore e ha dovuto vincere per assicurarsi di essere campione. Caduta la Ligua mentre Dunder portava i tre punti in casa contro il Dessel (1-0). È quindi Dender che si svilupperà in D1B la prossima stagione.

scheda tecnica:

Knokke: Dhoest, Vervaque, Cassaert, Neyts, Vandewalle (Binst 76), Vanraefelghem, Buysse, Bailly, Ackx (Van Den Bossche 58°), Mariën (Van Walle 83°), Atteri

RFC Liegi: Depaty, van den Akerviken, Lamput, Busten, De Ostelio (Ronnevo 46, Mochamp 62), Rhodes, Rutten, Mohley (Prudhomme), Brugmann, Lamand, Pirbet (Cavilier 71)

governare: I negozi

avvertimento : Bailey (57e), Vervaque (80e), Atteri (90e) Reuten (65e) e Debaty (86e)

Ma : Atrey (52 ore), Vanravelgam (87 ore); Prud’homme (88 d.C.)