Alla sua prima partenza con i suoi nuovi colori, Renault Emond ha permesso all'AS Eupen di partire con tre punti dalla trasferta al RWDM. L'attaccante del Virton sta già giocando un ruolo importante nella corsa per trattenerlo.

Domenica sera incontro in sei punti tra RWDM ed Eupen. Convocati dai loro sostenitori, i Molenbeekois non possono non affrontare i Panda, che possono contare sul primo mandato di Renaud Emond.

Questo incontro in fondo alla classifica è fedele ad Al Qaeda. Poche occasioni, poche prestazioni e nessun tiro in porta nel primo tempo. Entrambe le squadre non vogliono perdere, questo lo possiamo capire, ma offrono poco.

Dall'inizio della stagione Eupen crea occasioni e spesso merita di meglio del risultato ottenuto. Nuhu è un buon giocatore, ma spesso non riesce a finalizzare gli attacchi, per questo motivo Renaud Emond deve rendere efficace l'attacco dei Panda, che non ha mai compensato la partenza di Smail Prevljak.



Renaud Emond è già decisivo per l'AS Eupen

Emond è uscito per segnare, cosa che ha fatto poco prima dell'ora, dopo essere stato servito da Magny su calcio d'angolo. La Fenice segna il suo primo gol, ed Eupen guida la classifica (0-1, 58esimo posto).

È stato rilasciato dopo otto minuti e all'ex attaccante dello Standard è stata attribuita un'ottima prestazione. La sua associazione con Noho è interessante e la Fenice ha portato a termine la sua missione.

Sabato, durante l'incontro con i giocatori, i tifosi dell'RWDM hanno promesso di interrompere la partita se la loro squadra fosse andata verso un'altra sconfitta. Cinque minuti prima della fine hanno messo in atto la loro minaccia lanciando fuochi d'artificio sul campo. L'incontro è stato interrotto. Un incontro che verrà interrotto definitivamente tra pochi minuti, dopo una nuova tornata di lanci.

Quindi Eubin probabilmente vincerà la partita sul tappeto verde, mentre Emond manterrà il suo primo gol per i Panda. Questo duello in fondo alla classifica si è concluso in modo triste e ha portato ad un'importante vittoria per la squadra eupenois.