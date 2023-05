“Non voglio più punire la band”: Georges-Louis Bouchez chiude il reality nelle Fiandre

Criticato dalla critica, il passaggio di George Louis Bouchez in Special Forces: Who Dare Wins avrà vita breve.

Il liberale non è molto coinvolto durante il primo episodio e riceve molti commenti per il suo comportamento “pigro”. Georges-Louis Bouchez è stato particolarmente criticato dall’HLN che ha definito la sua performance mediocre e ha preferito rinunciare agli applausi del gruppo.

“Mi assumo le mie responsabilità”ha detto il capo del MR dopo essersi ripreso brevemente nella sala ristoro. “Se il gruppo viene punito ogni volta a causa mia, non posso andare avanti”.

Deriso da Georges Louis Bouchez dopo essere apparso in un reality show, il capo del MR ha risposto: “La controanalisi non è morta…”

Una diserzione può sollevare le sopracciglia, quando apprendiamo che il liberale ha confermato di aver superato gli esami per diventare un ufficiale di riserva nell’esercito belga, osserva HLN. Per Georges Louis Bouchez la scusa è stata trovata. “Avrei dovuto attrezzarmi meglio fisicamente, ma il mio lavoro me lo ha impedito. Non mi sono allenato abbastanza e oggi ne ho pagato il prezzo”. Difendersi.

Su Twitter le reazioni si stanno unendo. Compreso Michel Henrion che non esita a rimettere le cose a posto. “Il mio lavoro mi impedisce di allenarmi” loose @GLBouchez Prima di cancellare i reality. Anche se @dipendente (Giornalista politico in NOTIZIE VTM) e altri @dipendente (Cantante, Eurovision 2016) Raggiungeranno la fine dei loro poteri. cappello.”