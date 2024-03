Remco Evenepoel in giallo all'Auxerre? “Ho la possibilità di giocare”

Per una volta, lo Stade Abbey Deschamps non fungerà da palcoscenico per le partite dell'AG Auxerre. Questo martedì, l'area destinata al calcio tutto l'anno vedrà i razzi su due ruote percorrere la cronometro della squadra. Questo incontro, che durerà 26,9 chilometri, sarà uno dei momenti chiave di questa corsa verso il sole.

Noi di Soudal Quick-Step non nascondiamo il nostro desiderio di usarlo per mettere la maglia gialla sulle spalle di Remco Evenepoel. Ciò è particolarmente vero perché l'andamento della tappa di sabato, che dovrebbe concludersi a Oron, in cima al passo di Categoria 1 (7,3 km con una media del 7,2%), è incerto, con neve caduta ovunque. “I ragazzi hanno lavorato bene su questo esercizio durante l'inverno, venerdì hanno preso confidenza con il percorso“, spiega Iljo Kessie, uno dei direttori sportivi della squadra. Abbiamo buone possibilità di giocare, ma non renderci favoriti. Siamo tra i candidati alla vittoria come gli altri”.

Evenpoel, ex coinquilino di Remco, punta sull'Emirates Team di Joao Almeida, sulla Ineos di Egan Bernal e sulla Bora Hansgrohe di Primoz Roglic. Anche il profilo di questa fase avrà un certo ruolo. “Non ci sono molti sentieri pianeggianti, vanno su e giùCasey continua. Presto ci saranno due dossi selettivi. Non tutti saranno in grado di seguirci.” “Allora potremmo dover sacrificare uno o due uomini, che guideranno fino a far saltare la guarnizione della testata.”Continua Patrick Lefebvre. So che alcuni corridori diventano molto nervosi al pensiero di partecipare a questo esercizio molto speciale. Ricordo ragazzi che all'inizio erano davvero esausti a causa dello stress.

Ovviamente non sarà così per Remco Evenepoel. Il campione del mondo della disciplina non vede l'ora di entrare in lotta. Ciò soprattutto perché il tempo verrà preso dal primo membro della formazione che taglierà il traguardo, mentre gli altri verranno piazzati sul tempo del secondo. “È certamente prezioso per noi, ma non chiederemo a Remco di gestire la metà del tempo da soloAgout Lefebvre. Van Wilder, Cattaneo e Lampaert riescono a gestire molto bene il tempo della squadra.

Anche se l'idea non era quella di rivelare tutti i segreti commerciali del Wolfpack, il suo CEO è comunque entrato nei dettagli. “In linea di principio ogni corridore impiega 15 secondi, Remco può spingere fino a 30 secondi. La persona che dovrebbe rimanere al volante avrà il ruolo più ingrato. Sapevamo che Ilan Van Wilder sarebbe stato il fortunato. Perché ha una forma fisica più vicina a quella di Evenball e sembra essere più capace di sostenere il ritmo infernale del suo leader. “Quando atterreranno potranno raggiungere una velocità di 90 km/h, quindi dovrai maneggiare bene la tua bici.

L'attrezzatura, infatti, è fondamentale in questo tipo di esercizio. “Dobbiamo assicurarci che le biciclette siano in condizioni assolutamente buone. “Questo è forse il giorno più importante per noi.”conferma Nicolas Cosmans, responsabile attrezzature presso Soudal Quick-Step. La bici del campione del mondo pesa 7,6 kg, mentre quella che utilizza nella tappa classica pesa 6,8 kg.

Come durante la cronometro di apertura della Vuelta 2023, disputata serale in condizioni spaventose a fine agosto, Remco Evenepoel non potrà indossare la maglia iridata con il ridicolo pretesto di non essere il Campione del Mondo di Cronometraggio ideato dalle squadre. . Quel giorno, il Wolfpack è arrivato quarto. Ma ci è voluto il tempo del quarto corridore per tagliare il traguardo. “Sì, ho la possibilità di giocareConclusione di Evenpoel. Ma non ha senso per me essere lasciato solo così lontano dalla fine. Saremo più forti se resteremo uniti come gruppo il più a lungo possibile”.