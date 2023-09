I tedeschi hanno mostrato ancora una volta le loro enormi carenze difensive nel primo tempo contro i Samurai Blue, che hanno fatto precipitare il disastro del Qatar nel dicembre 2022, con una vittoria a Doha (2-1). L’equazione di Sane (19), dopo l’apertura della precedente boa del Limburger Eto’o (11), non ha permesso alla Germania di riprendersi. Un’altra conoscenza del campionato belga, Ueda (ex giocatore del Cercle de Bruges) ha restituito il vantaggio al Giappone (22esimo) e Asano (90esimo) e poi Tanaka (90+2) ha restituito il punto alla fine della partita.

I fischi e i fischi dei tifosi diventavano sempre più udibili alla fine di ogni partita tedesca, e il Wolfsburg non faceva eccezione, dato che i tifosi rimasti allo stadio durante la partita non aspettavano il fischio finale per andarsene. .

Dopo aver perso contro Belgio (3-2), Polonia (1-0), Colombia (2-0) e ora Giappone, i tedeschi hanno vinto solo una volta contro l’umile Perù (2-0), dopo la dolorosa eliminazione nel primo turno. turno della Coppa del Mondo.il mondo. Mondiali 2022 in Qatar.

Nove mesi prima di ospitare gli Europei, dal 14 giugno al 14 luglio, la posizione di Flick come allenatore appare instabile, anche se la Federazione tedesca non ha l’abitudine di licenziare i propri allenatori. Hansi Flick è arrivato nell’estate del 2021 come successore a lungo termine di Joachim Low e non è riuscito a impressionare.