L’Anderlecht è stata la squadra più impressionante del mercato estivo belga. Ma come è possibile vista la situazione del club?

Kasper Dolberg, Thomas Delaney, Mats Ritts e ovviamente Thorgan Hazard: l’Anderlecht ha attratto alcuni grandi nomi durante questa finestra di mercato. Jasper Friedberg ha lavorato duro tutta l’estate e continua a spiegare Sposta la televisione Come ha fatto?

“Mi sento sollevato, perché ora sappiamo quello che abbiamo e non ci sono più speculazioni”, si rallegra il direttore sportivo della RSCA. “Abbiamo dovuto attaccare in questa finestra di mercato, e questo significa anche rompere con giocatori che non si adattano più al nostro stile di gioco”.

Così l’Anderlecht ha mollato Hendrik van Krombrueg, Léor Rafaeloff del principe Murillo, Adrien Treble, Hans Delcroix, Mustapha Bondot e Lucas Stassen, ma anche Bart Verbruggen – una vendita che aveva pianificato da tempo per assumere il suo successore.

Bart Verbruggen ha aiutato l’Anderlecht

“Abbiamo tagliato significativamente i nostri salari – spiega Friedberg -. Alcuni giocatori avevano salari alti che non corrispondevano al nostro gioco. Volevamo investire quest’estate e anche trasferire giocatori con contratti a lungo termine”.

“Ecco perché era importante coinvolgere Bart Verbruggen, perché sapevamo che dietro ci sarebbe stata una vendita, che ha portato allo spostamento di decine di giocatori”. Quindi quest’estate RSCA ha completamente rinnovato il suo nucleo, senza andare in rosso. ottimo lavoro.