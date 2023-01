Reddito in Lussemburgo nel 2021: metà della popolazione guadagna meno di 3.540 euro

unsplash

42.482 euro l’anno, ovvero 3.540 euro al mese: è questo il reddito medio dei lavoratori del Granducato nel 2021, secondo i dati pubblicati da Eurostat. Ciò significa che metà di loro guadagna di più e l’altra metà guadagna di meno.

Il reddito medio in Lussemburgo è – non sorprendentemente – il più alto d’Europa, con un reddito medio dell’UE di € 18.372 all’anno, o € 1.531 netti al mese. È di 2155 euro in Belgio, 2085 euro in Germania e 1890 euro in Francia. Chiudono la classifica la Bulgaria (€430) e la Romania (€403).

Ma il costo della vita chiaramente non è lo stesso, si potrebbe dire. Ecco perché Eurostat converte tutti questi dati in parità di potere d’acquisto, che cancella tutte le differenze nei livelli dei prezzi tra i paesi. Poi il reddito medio nel Granducato è sceso a 32.132 euro, ma è ancora il reddito medio più comodo dell’Unione Europea, che è 3,7 volte superiore al reddito medio della Romania.

Il reddito medio divide i lavoratori in due classi uguali. Da non confondere con il reddito medio, che divide la busta del reddito totale per il numero di lavoratori. In Lussemburgo, era di 48.220 euro netti nel 2021, ovvero 4.018 euro al mese.