Salone di Bruxelles 2023 – Il SUV elettrico Seres 5 appare nella sua versione europea

Già visto allo show di Parigi lo scorso ottobre, il Seres 5 è apparso allo show di Bruxelles in una versione leggermente diversa ed è stato annunciato come versione definitiva per il nostro continente. Le caratteristiche sono confermate, così come i prezzi per il Belgio.

Per il suo ingresso in Cina, il produttore cinese ha scelto Seres (ex Sokon Motors) Piccola serie 3 Elettricista. Ma ci è stato promesso da tempo anche il fratello maggiore Seres 5, anch’esso elettrico, commercializzato in Cina nel 2020, con il nome Seres SF5 in riferimento al nome originario del brand SF Motors. Seres 5 era presente al salone di Parigi anche in una versione simile a quella venduta in Cina. Ma a Bruxelles, il oggetti 5 presenta alcune differenze.

Nella parte anteriore, lo scudo è ora completamente racchiuso. Il resto del corpo è invariato e reclama una tavoletta di cadmio da 0,28. Ma soprattutto si trova il cambiamento più evidente. Dì addio all’enorme e invadente schermo verticale da 17 pollici che occupa l’intero fronte centrale. È sostituito con uno schermo da 15″ per 6″ in modalità orizzontale in alto, accompagnato da alcuni controlli fisici. Forse questo nuovo schermo è stato ereditato dal cugino Autentico M5completo di quadro strumenti rivolto verso il conducente e head-up display.

Con una lunghezza di 4,70 metri, il Seres 5 è disponibile nelle versioni a trazione integrale o integrale. Il modello 2WD riceve 285 CV e 420 Nm e, con una batteria da 80 kWh, gli consente di rivendicare un’autonomia fino a 500 km nel ciclo WLTP. Inizia a € 63.900 in Belgio. Il prezzo francese sarà annunciato in seguito.

Per quanto riguarda la versione completa, aggiunge un secondo motore da 300 cavalli nella parte posteriore. In totale ci sono 585 CV e 820 Nm, e la batteria qui eroga 90 kWh per un’autonomia di 530 km, sempre nel ciclo WLTP. Questa seconda versione viene proposta a 67.900 euro. Seres non sta attualmente segnalando i poteri di spedizione per i due modelli. Saranno comunque presenti le funzioni V2L (Vehicle for Loading) e V2V (Vehicle for Cargo).

Ricordiamo che in Cina il Seres 5 viene venduto con un range extender.



