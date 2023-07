Intelligente come una scimmia, Renee Wheeler lo interpreta umile

Il KRC Genk si prepara ad affrontare il Servette Ginevra in una partita decisiva martedì sera. Una figura familiare, René Weiler, guiderà la nazionale svizzera come allenatore. Vede KRC Genk come il favorito innegabile in questo incontro.

Durante la sua conferenza stampa, Fyler ha espresso il suo apprezzamento per il calcio belga. Secondo Het Belang van Limburg, ha detto: “Il calcio belga è più popolare del calcio svizzero, e giustamente. Parlo per conoscenza. Il calcio belga ha più risorse finanziarie. Anche il KRC Genk, che ha una politica misurata da anni e ha una formazione di alto livello, è ampiamente considerato un favorito”. Weiler sembra godersi il ruolo di sfavorito contro il KRC Genk, ma dice che i suoi giocatori combatteranno con determinazione. Sognano tutti di giocare questo genere di partite di alto livello ed è un’occasione unica per loro di misurarsi con una squadra di livello superiore. Va notato che il Servette Genève non ha mai raggiunto il tabellone principale della Champions League, mentre il KRC Genk ha già partecipato a questa prestigiosa competizione tre volte. In qualità di campione nazionale, il club belga si è qualificato direttamente per la stagione 2019/2020 di UEFA Champions League, a testimonianza del suo successo sulla scena europea.

