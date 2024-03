A3: Il Leverkusen batte il Karabakh di piede, emerge il Liverpool e la Roma si qualifica con una sconfitta – A3 – ottavo posto – riepilogo

Il Leverkusen, che la scorsa settimana ha pareggiato ai tempi supplementari contro il Karabakh (2-2), ha dovuto affrontare ancora molte difficoltà, ma è stato nuovamente brillante nella partita. Tempo di soldi per uscirne (3-2). A 58H Minuto 8: Abdullah Al-Zubair manda la palla in rete con un colpo di testa rabbioso. Nel frattempo, il terzino azero Elvin Kavarkulliev è stato espulso per aver annullato un'azione da gol (63').H). Nonostante questo rosso, il Karabakh continua a pressare e riesce a raddoppiare i punteggi grazie all'indifendibile Juninho (67).H), già capocannoniere dell'andata. Poi Jeremy Frimpong ha ridotto il divario con un tiro diretto (72H). Mentre tutto sembra indicarlo il lavoro Subirà la prima sconfitta stagionale, dopo 36 partite, Patrik Schick, già eroe dell'andata, pareggia (90)H+2) prima di regalare la vittoria ai suoi con un colpo di testa nei secondi finali dell'incontro (90H+6). Imbattibile.

Il Leverkusen ha perso complessivamente 4-3 prima del recupero. ⚽—Nizza (90+3') ⚽—NEC (90+7') 😱😱😱 pic.twitter.com/ZAZ2ZwAYno -B/R Calcio (@brfootball) 14 marzo 2024

Netto vincitore dell'andata in Repubblica Ceca (6-1)Anche il Liverpool non è stato gentile con lo Sparta Praga nella gara di ritorno. Gli uomini di Jurgen Klopp hanno ottenuto una dura vittoria sull'avversario per 6-1 questo giovedì durante l'ottavo turnoH La gara di ritorno della finale di European League. In meno di 14 minuti rosso, Indossato dal meraviglioso Mohamed Salah, L'incontro è raddoppiato grazie ai risultati di Darwin Nunez (7H), Bobby Clark (8H) Sala (10H) e Cody Jacobo (14H). Dopo questa pioggia di gol, lo Sparta risponde grazie a Veljko Permancevic, ma il danno è fatto. Il Liverpool continuerà il suo processo di demolizione con due nuove pedine firmate Dominik Szoboszlai (48H) e ancora il nazionale olandese Jacobo (55H). tenda. Nelle altre due partite l'Atalanta si è qualificata a spese dello Sporting (2-1). Tuttavia avanza dopo una pedina di Pedro Gonçalves (33H), gli uomini di Gasperini hanno reagito per primi grazie ad Ademola Lookman (46HPoi ha preso il comando del match grazie a Gianluca Scamaca (59H) prima di voltare le spalle. Dopo aver impressionato all'andata (4-0), la Roma è stata sconfitta di misura al Brighton Stadium (1-0). Senza risultato. Venerdì all’una del pomeriggio è in programma il sorteggio dei quarti di finale di Europa League.

Liverpool-Sparta Praga 6-1

Gol: Núñez (7H(Clar) 8H) Sala (10H) Cody Jacobo (14H55H) Zoboszlai (48H) Per i Reds // Bermancevic (42H) a Praga

Leverkusen-Karabakh 3-2

Stivali: Frimpong (72H) imminente (90H+3,90H+7) per l'operaio // Al-Zubayr (58H) Juninho (67H) per Atlilar

Espulsione: Kavarguliyev (63H)

Atalanta-Sporting Portogallo 2-1

Prenotazioni: Lockman (46H), Scamaka (59H) per Atalanta // Gonsalves (33H) per lo sport

Brighton-Roma 1-0

Ma: Welbeck (37H)

A3: Il Leverkusen strappa un pareggio miracoloso al Karabakh, si divertono Roma e Liverpool