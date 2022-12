Recupera l’invisibile di Marte con la luna nelle immagini più belle

È stato annunciato e non sorprende che sia successo. Questo giovedì, 8 dicembre 2022, la Luna ha nascosto alla nostra vista il pianeta Marte per circa un’ora. Alcune immagini per chi si fosse perso l’evento. O per chi non è stanco dello spettacolo.

Questo giovedì 8 dicembre 2022, di prima mattina, si è verificato un raro fenomeno nel nostro cielo. Il colorecolore passato davanti a Marte. nascosto pianeta rosso per circa un’ora. Nel frattempo, abbiamo SulliSulliE la Terra, la Luna e Marte erano perfettamente allineati nello spazio. che cosa Scienziati di astronomiaScienziati di astronomia Chiamami nascondere Era visibile da ogni parte della Francia.

Quelli abbastanza fortunati da avere cieli sereni possono vedere il pianeta scomparire dietro il bordo superiore sinistro della luna. Quindi riappare dal bordo in basso a destra.

Gli osservatori in Francia e altrove in Europa e negli Stati Uniti hanno trasformato i propri telescopi Alla luna per seguire l’evento.

E anche una folla di dilettanti.

Alcuni suggeriscono che stiamo rivivendo il momento in cui Marte è scomparso alle spalle Luna pienaLuna piena in video.

Come prima per la sua ricomparsa.

E per concludere questa panoramica, con forse una delle immagini più belle di questo straordinario evento astronomico.

Marte, attualmente visibile al calar della notte in Toro, scomparirà l’8 dicembre, prima dell’alba, dietro la luna piena. Un raro spettacolo paradisiaco da non perdere. Ecco tutto quello che devi sapere.

Articolo da Saverio DemmersmannSaverio Demmersmann Inserito il 07/12/2022

Il punto arancione brillante che vedi ora sull’orizzonte orientale e nord-orientale in prima serata è Marte. Il nostro vicino si illumina il 7 e l’8 dicembre traocchioocchio Toro ardentestellastella Aldebaran e una delle sue corna (vedi illustrazione sotto). come lui costellazionecostellazione Alzati in alto nel cielo notturnonotturnoche è un vantaggio per osservare il Pianeta Rosso attraverso uno strumento (telescopio riflettore, telescopio) durante la notte, perché lì la turbolenza atmosferica è più debole della sua depressione, vicino all’orizzonte.

1lui è Lo scorso dicembre, Marte era il più vicino alla Terra, a circa 81,4 milioni di km (0,55 km). unità astronomicaunità astronomica). Non era così vicino come lo era qualche anno fa, nel 2003, durante lo straordinario riavvicinamento tra i nostri due pianeti di 56 milioni di km, ma è meglio dei due pianeti più lontani, dai quali siamo a più di 100 milioni di km. . Queste differenze sono dovute aorbitaorbita Orbita ellittica di Marte attorno al Sole.

Marte scompare dietro la Luna l’8 dicembre

Nello specifico, il Sole sarà opposto da Marte l’8 dicembre, al momento della sua occultazione. In altre parole, il pianeta sarebbe perfettamente allineato con la Terra e la nostra stella, ma non sarebbe visibile in questo preciso istante. Naturalmente potrai ammirarlo tutta la notte prima dell’evento, sempre in Toro, ea metà strada tra la stella El Nath, che brilla all’estremità del corno occidentale, e AldebaranAldebaranOcchio di bue.

Al termine della notte (la notte tra il 7 e l’8 dicembre), la luna – che sarà piena – si avvicina lentamente fino a passarle davanti, facendola sparire per un’ora. Una rara, imperdibile occultazione dalle 6 del mattino alle opposte luci a incandescenza termina allealbaalbapoche decine di minuti prima dell’alba.

Ci vorranno diversi secondi prima che la Luna inghiotta completamente Marte. Sarà uno spettacolo bellissimo della congiunzione di due stelle di intensità luminosa molto diversa che si trasformerà in completa occultazione. Sarebbe possibile seguirlo ad occhio nudo ovunque in Francia e in Europa (vedi mappa), e senza difficoltà nel centro della città, a condizione che l’orizzonte a nord-ovest sia chiaro.

Un momento di grazia che molti fotografi non mancheranno in nessun caso, e naturalmente principianti o astrofili esperti. Il diametro apparente di Marte è di 16,53″, molto più piccolo di quello della Luna, ma è il migliore dell’anno. in telescopiosarai in grado di indovinare i dettagli della superficie di Marte, come la superficie di Marte massemasse tratti oscuri. Si noti che sul bordo di uno di essi si trova il cratere Gale, e quindi Le Rover Curiosità, poco più avanti e all’incirca al centro del disco rosso di Marte, poco prima dell’occultazione (vedi mappa di Marte l’8 dicembre alle 7 del mattino sotto). Un’occasione per riflettere su di lui e salutare il suo lavoro e il suo lavoro perseveranzaDall’altro lato.

Pertanto, Marte eclisserà un Palmler incomparabilmente più abbagliante. Tuttavia, ciò non rappresenta alcun pericolo per gli occhi varianzavarianza Sarà fantastico. Quando i tuoi occhi si abitueranno alla sua brillantezza, avrai tutto il tempo per ammirarla Ramo d’alberoRamo d’albero La luna e le sue iscrizioni che l’hanno schiacciata luceluce Vivi dal sole. Con la luna piena, non c’è quasi ombra sulla Terra che ci aiuti a sentire con i nostri occhi la rugosità della sua superficie.

Questo evento si svolge un mese dopo il precedente, diverso, ma meraviglioso, a cui gli Europei purtroppo sono sfuggiti: Un’eclissi totale di luna Con un bonus nascostoUranoUranoUn lontano, freddo, luminoso mondo blu turchese molto più grande di Marte e della Terra.