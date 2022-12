A Fontaine-le-Comte, Emmanuel Macron tasta il polso della salute dei giovani

Emmanuel Macron ha denunciato, davanti al CNR, mercoledì a Fontaine-le-comte, “Il primo disturbo psicologico, la rete più efficace tra bambini e adolescenti, è TikTok”. Teresa Suarez/AFP

LA STORIA – Il Presidente ha espresso particolare preoccupazione per l’impatto degli schermi sulla salute mentale delle giovani generazioni.

Inviato speciale a Fontaine-le-Comte (Vienne)

I post-it, piccoli poster multicolori, si accumulano sui muri della palestra. Tutti sono entrati con un’idea o hanno avanzato una proposta per riformare il sistema sanitario. Discutono in piccoli gruppi di una decina di persone. Professionisti della cura, funzionari eletti e cittadini.

Presto dovremo votare per scegliere il migliore. Sembra un seminario motivazionale aziendale, lo è Consiglio Nazionale per la Ricostituzione (CNR). Questo organismo è stato richiesto dal Presidente della Repubblica per continuare il suo percorso di riforma affidandosi alla terra.

Preservativi gratis

«Dal lancio del Centro sanitario del CNR, sono stati organizzati 200 workshop e co-costruzioni in tutta la Francia e 300 entro la fine dell’annoAnnunciando l’Eliseo. Come un grido di vittoria di fronte allo scetticismo generale che ha accolto l’iniziativa del presidente. Non vuole lasciarla. Inoltre, ora che i post-it multicolori hanno emesso il loro verdetto, dai…