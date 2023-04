Il 70% dei colpi può essere semplicemente evitato

La maggior parte degli ictus è causata da un blocco di un vaso sanguigno nel cervello o nel collo a causa di un coagulo (trombosi). Questo “tappo circolatorio” ha gravi conseguenze per i neuroni del cervello, perché blocca l’afflusso di sangue e quindi li priva dell’ossigeno e dei nutrienti necessari al loro funzionamento.

L’effetto negativo di questo blocco non si fa attendere: appena pochi minuti dopo l’arresto della circolazione sanguigna, le cellule cerebrali iniziano a danneggiarsi irreparabilmente e perdono rapidamente la capacità di trasmettere segnali nervosi.

Se l’area del cervello interessata è coinvolta in una funzione essenziale (la respirazione, ad esempio), le conseguenze sono ovviamente molto gravi e la persona può morire rapidamente. Quando il blocco colpisce altre aree meno importanti del cervello, le persone colpite possono sopravvivere, ma il più delle volte ciò avviene a costo di una significativa perdita di alcune funzioni fisiologiche (linguaggio, mobilità). Complessivamente, circa un quarto delle persone colpite da ictus muore entro un anno e gran parte di esse diventa gravemente disabile dopo l’incidente.

Aumento dei colpi

La perdita delle funzioni fisiologiche dopo un ictus è un enorme problema di salute pubblica. Innanzitutto per i sopravvissuti e i loro cari, che devono fare i conti con il pesante fardello imposto dalle conseguenze della malattia, ma anche per i sistemi sanitari pubblici, che stanno già affrontando un’esplosione dei costi finanziari associati a diverse malattie croniche. malattie. Questo effetto negativo sta diventando sempre più importante, poiché il tasso di sopravvivenza per gli ictus è aumentato drasticamente negli ultimi anni, il che significa che sempre più persone soffrono di disabilità post-ictus e richiedono un’assistenza sanitaria speciale o richiedono un ricovero a lungo termine in case specializzate. .

Il cervello ha 8 anni

Infatti, diversi studi hanno dimostrato che i pazienti dopo un ictus sono anche ad alto rischio di disturbi cognitivi (memoria, orientamento spaziale, linguaggio e capacità di attenzione, tra gli altri) e che questi cambiamenti nella funzione cerebrale hanno enormi implicazioni per la qualità e la vita aspettativa dei sopravvissuti. Per valutare meglio l’entità del danno cognitivo associato agli ictus, un team di scienziati statunitensi ha recentemente confrontato le capacità intellettuali di un gruppo di persone di età superiore ai 65 anni prima e dopo l’insorgenza di un ictus. Usando un test che misura la memoria e la velocità di pensiero, hanno prima notato che i partecipanti che avevano subito un ictus hanno ottenuto risultati significativamente peggiori in quel test, sottolineando l’effetto disastroso che questa malattia ha sulla funzione cerebrale. Tuttavia, l’interesse dello studio è mostrare quanto sia significativo questo deterioramento: secondo i risultati del test, le funzioni cognitive si deteriorano così drasticamente dopo un ictus che sembra che il cervello abbia subito otto anni!

Il 70% degli ictus può essere prevenuto semplicemente adottando migliori abitudini di vita

Il grave danno che l’ictus provoca, sia fisicamente che mentalmente, dimostra quanto sia importante ridurre il rischio di sviluppare questa malattia. E questo è possibile, perché negli ultimi anni la ricerca ha chiaramente dimostrato che almeno il 70% degli ictus può essere prevenuto semplicemente adottando migliori abitudini di vita: mangiare bene, evitare di fumare, controllare la pressione arteriosa, mantenere normali livelli di glicemia e stare fisicamente attivo. , anche in età avanzata.

