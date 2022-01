Rayon: arriva in Belgio il primo supermercato online che copre l’intera regione

Bruno, avremo un nuovo supermercato online in Belgio… Com’è fuori dall’ordinario?

Perché è la prima volta che abbiamo un giocatore puramente online che serve l’intero paese. La maggior parte dei cosiddetti “giocatori digitali puri”, quelli che vendono solo online, sono generalmente collocati in zone con densità di popolazione e reddito abbastanza elevati.

Qui, Rayon, il nome di questo nuovo supermercato, assume e garantisce la copertura nazionale.

Da dove viene questo nuovo arrivato? Non è una startup in grado di fornire subito una copertura nazionale?

in realtà. C’era infatti inizialmente un uomo belga-svedese che nel 2011 ha fondato una startup sul concetto di cibo sano e delizioso. D’altra parte, c’era un ragazzo di Gand che consegnava pacchi di pasti a casa utilizzando Foodbag dal 2014, prestando molta attenzione alla varietà di sapori, ingredienti ed esperienza culinaria. E nel 2019, hanno “unito le loro forze” sotto il nome di Foodbag con l’aiuto di Les Belges de Korys, la holding di investimento della famiglia Colruyt. Scatole per i pasti, consegna di tutto ciò che si può acquistare al supermercato, c’è stato un passo serio che hanno superato allegramente creando “Rayon”.

Qual è la posizione di Rayon nel mercato che descrivi regolarmente come saturata?

Il mercato degli ipermercati e degli ipermercati è già saturo. Il mercato delle consegne è più complesso. Diversi attori si sono strofinati le spalle senza essere effettivamente in grado di realizzare un profitto. Soprattutto quando si tratta di cibo fresco…

Quindi Rayon è posizionato nella fascia media e alta con priorità ai prodotti locali, ai servizi e alla buona esperienza del cliente. Per ogni prodotto la scelta delle varianti è limitata. Rayon ama raccontare la storia dei prodotti, che è diventata quasi un impegno per loro nel fiore degli anni.

Luca… cosa?

Localizza! O Locavorisme… È un movimento internazionale che sostiene l’acquisto di prodotti alimentari locali e il consumo di cibo prodotto in un raggio massimo da 100 a 250 chilometri intorno alla casa. Cosa preferisci, Rayon?

Quali sono i prezzi di questo nuovo player nella vendita di prodotti freschi online?

All’interno della fascia di prezzi praticata da Delhaize o Colruyt … ad un prezzo di consegna di 4,95 € qualunque sia il volume dell’ordine e ovunque in Belgio. Ci chiediamo anche come sia possibile guadagnare con meno di 5 euro per la consegna.

Nota che Rayon, un po’ come Coolblue, ti consegna il giorno successivo se effettui l’ordine prima delle 18:00. Domenica compresa.

Inoltre, almeno inizialmente, gli indirizzi di consegna in Vallonia possono essere programmati solo il lunedì, mercoledì o sabato.